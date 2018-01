El govern valencià establirà un requisit lingüístic "proporcional" a cada lloc de treball de l'administració

L'avantprojecte de la llei de la funció pública de la Generalitat Valenciana estableix que les exigències de coneixements de valencià seran proporcionals a les característiques de cada lloc de treball i preveu fixar-les en un reglament que es consensuarà un cop sigui aprovada la norma. Així ho ha explicat la consellera valenciana de Justícia i Administració Pública, Gabriel Bravo, que ha presentat l'avantprojecte durant la conferència de premsa posterior al ple del Consell, celebrat aquest divendres a Vinaròs (Baix Maestrat).

Bravo ha indicat que els valencians han de tenir garantit el dret a poder adreçar-se a l'administració en les dues llengües oficials però que el nivell requerit per al funcionariat vindrà determinat per la seva exigència laboral.

Així doncs, la llei naixerà sense un requisit lingüístic d'accés a la funció pública, però amb una disposició transitòria que preveu aprovar-lo en el termini d'un any. La Generalitat Valenciana negociarà aquest document amb els sindicats UGT, CC.OO i Intersindical Valenciana.

Bravo ha explicat que l'objectiu del govern valencià és que el reglament estableixi que el mínim requerit per als treballadors públics sigui l'A2 mentre que per als llocs directius s'exigirà com a màxim un nivell C1.