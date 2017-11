95.000 valencians es beneficiaran de la renda d'inclusió, que augmenta fins als 495 euros

El ple de les Corts Valencianes ha aprovat avui la llei de renda d'inclusió, que incrementarà l'import d'aquesta ajuda dels 385 euros actuals fins als 495,3, i que li atorgarà un caràcter indefinit davant del límit de tres anys existent fins ara. La norma ha comptat amb el suport del PSPV, Compromís, Podem i Ciutadans, i l'abstenció del Partit Popular.

L'augment beneficiarà tant les persones que necessitin un itinerari d'inserció com les que no, tot i que en els casos dels ciutadans que rebutgin aquest programa, l'ajuda es reduirà fins als 266 euros. La renda d'inclusió preveu beneficiar prop de 95.000 ciutadans el 2020, any en què es produirà l'última fase d'aplicació, i substituirà l'actual renda garantida de ciutadania.

La nova norma comptarà amb diferents tipus de prestacions, com un complement del treball o de les prestacions que no arriben al 80% del salari mínim interprofessional, i un complement d'inclusió social, que es concedirà en funció d'una valoració individual del sol·licitant.

Diputats, membres del govern valencià i representants de col·lectius després de l'aprovació de la llei de renda d'inclusió.

Els requisits d'accés a la renda són justificar un any d'empadronament -en l'actualitat cal demostrar 24 mesos- i tenir una edat mínima de 18 anys. En aquest moment només poden percebre la renda els ciutadans d'entre 25 i 65 anys. Les víctimes de violència de gènere i les dones víctimes de tràfic de persones podran accedir a les ajudes independentment de la seva edat.