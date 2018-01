El viatge inaugural de l'AVE Castelló-Madrid pateix una avaria

El viatge inaugural de la connexió en AVE Castelló-Madrid, que entre València i la ciutat de la Plana ofereix una connexió més lenta que la de l'Euromed, donat que utilitza una via tradicional adaptada per a l'ample europeu, ha patit una avaria que ha originat una aturada de 22 minuts.

Ens diuen que hi ha hagut averia tècnica entrada Sagunt amb sistema de canvi de via. Inauguració #AVEtrenet . El tram Sagunt l'hem fet a poqueta velocitat pic.twitter.com/P4JVsPaHNO — Salvador Enguix (@Senguix) 22 de gener de 2018

L'errada tècnica en el viatge inaugural s'ha produït, a l'igual que ja va passar en el primer viatge de l'AVE Madrid-València, on es va patir una errada en el subministrament elèctric. En el cas de la connexió amb Castelló, el problema s'ha originat per una avaria en el canvi de via.

En el comboi es troben el president espanyol, Mariano Rajoy, i el cap del Consell, Ximo Puig.