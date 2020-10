Detinguts tres joves, un dels quals menor, per haver violat en grup una menor al País Valencià

Agents de la Policia Nacional han detingut tres joves, un dels quals menor d'edat, per haver violat una noia, també menor, en un municipi de la comarca valenciana de la Safor que les forces de seguretat no han volgut revelar per protegir l'anonimat de la víctima. Segons han confirmat a l'ARA fonts de la prefectura, dissabte passat, 17 d'octubre, la jove va patir una agressió sexual amb penetració.

Després de conèixer els fets, la Policia va obrir una investigació que va permetre detenir aquest dilluns tres joves, dos adults de 21 i 19 anys i un menor. Els dos adults han passat aquest dilluns a disposició judicial al jutjat d'instrucció número 3 de Gandia, que ha decidit prorrogar el seu arrest fins demà dimecres per continuar investigant els fets abans de decidir si els envia a presó o els deixa en llibertat amb càrrecs. Per la seva banda, el menor ha comparegut davant la Fiscalia. Cap dels presumptes agressors té antecedents penals.

Tercera violació en grup dels últims mesos

Es tracta de la tercera violació en grup ocorreguda durant els últims mesos al País Valencià, després de les patides ara fa unes setmanes per una noia menor d'edat a localitat de l'Olleria (Vall d'Albaida) i per una altra menor al juliol a Massamagrell (Horta).

Aquestes noves violacions en grup s'han produït quan encara no s'ha jutjat els quatre acusats per la violació d'una altra noia, en aquest cas de 19 anys, la nit de Cap d'Any del 2018 a Callosa d'en Sarrià (Marina Baixa). Els presumptes autors van ser quatre nois de 19, 21, 22 i 24 anys que haurien gravat l'agressió amb un mòbil. En l'enregistrament, i segons l’advocat de la víctima, Francisco González, s’evidenciaria que la noia no va consentir les relacions sexuals, perquè repetia “pareu, pareu”, així com que els joves estaven coordinats, com ho demostraria el fet que quan ella deia “no, no, no” li tapaven la boca amb la mà o algun tros de roba.