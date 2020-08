Abel Carretero bat el rècord d'Espanya d'ascens en 24 hores a Espot

L'atleta tarragoní establert a Vilamur, al Pallars Sobirà, Abel Carretero, ha aconseguit aquest cap de setmana batre el rècord d'Espanya d'ascens en 24 hores. Ho ha fet a l'estació d'Espot esquí, on s'hi havia habilitat un circuit de 4,6 quilòmetres i 520 metres de desnivell positiu.

L'atleta de l'Associació Esportiva Matxacuca ha començat a córrer divendres al matí i 24 hores després havia acumulat 14.300 metres de desnivell positiu i 126 quilòmetres recorreguts. D'aquesta manera, ha superat la marca que hi havia fins ara a nivell estatal, que eren els 13.000 metres aconseguits per Fernando Candelo. Tot i que no ha pogut batre el rècord mundial, establert en 17.000 metres per Luca Manfredi, Carretero s'ha mostrat molt satisfet de la gesta.