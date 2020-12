Absolen el jove acusat d'abusar d'una noia a la festa major del Pont de Suert

L'Audiència de Lleida ha absolt el jove de 19 anys acusat d'haver abusat d'una noia de 17 anys a la festa major del Pont de Suert. Els fets denunciats van passar la matinada del 13 d'agost de 2017 pels volts de l'església vella del municipi. La Fiscalia demanava quatre anys i mig de presó per al noi per un delicte d'abusos sexuals i la defensa, l'absolució, en considerar que les relacions sexuals van ser consentides, tal com va assegurar el noi.

L'Audiència, en la seva sentència, conclou que les versions de l'acusat i la víctima són contradictòries i que no hi ha prou indicis per condemnar el jove.