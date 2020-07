Acaben els treballs d'excavació subterrània al túnel de Tresponts

Ja han acabat els treballs d' excavació subterrània del túnel de Tresponts, a la C-14, a l'Alt Urgell, després de la finalització de l'excavació de la galeria nord d'evacuació. Així s'ha donat a conèixer aquest divendres, amb motiu de la visita que ha fet a la zona el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Acompanyat d'autoritats i tècnics, el conseller ha recorregut les obres, que tindran un cost de 35 milions d'euros, fet que les converteixen en les més importants que es fan ara mateix a la xarxa viària de titularitat de la Generalitat.

Calvet ha assegurat que aquesta obra representa "una millora per a la mobilitat i la connectivitat de l'Alt Urgell" i suposa "una millora de la seguretat i del confort". A més, ha afegit que "hem constatat en aquesta visita que tota l'obra d'excavació s'ha finalitzat i estem molt satisfets que els treballs avancin a bon ritme".

L'execució del túnel de Tresponts és l'element constructiu més rellevant de les obres de condicionament d'un tram de tres quilòmetres de la C-14, que suposaran l'eixamplament i millora de traçat d'aquesta carretera per a millorar la seguretat i la comoditat en la conducció en un indret on el terreny és accidentat, degut a la presència del congost de Tresponts. Concretament, s'actua en el tram entre la sortida nord del nucli d'Organyà i el túnel de Montant de Tost, abans de la intersecció amb l'LV-4001. Les obres consisteixen principalment en l'eixamplament de la carretera dels set metres actuals als deu previstos, a banda de la construcció d'aquest túnel, d'1,3 quilòmetres, i de l'eixamplament del petit túnel ja existent. Es calcula que aquest tram té un trànsit d'uns 6.800 vehicles diaris.

Cal recordar que els dos fronts d'excavació es van trobar a finals d'agost de l'any passat. El febrer passat va quedar completada la galeria sud d'evacuació i ara ha quedat completada la galeria nord. Així mateix, està enllestit l'eixamplament del túnel ja existent en aquest tram de la C-14, de manera que totes les tasques d'excavació subterrànies ja s'han completat.

A l'interior del nou túnel de Tresponts, mentrestant, continuen les tasques d'impermeabilització i d'execució dels sistemes de drenatge. A més, ja han començat els treballs de revestiment mitjançant un carro autoportant que es va instal·lar a la boca sud del túnel el mes passat. Les tasques que queden corresponen a la finalització del revestiment del túnel, les instal·lacions –com ara l'enllumenat, la ventilació, els sistemes contra incendis i de control i seguretat, la senyalització o les radiocomunicacions-, i l'asfaltat de l'ampliació de la calçada prevista per aquesta actuació. L'objectiu és que el túnel estigui enllestit a finals d'aquest any.

Impuls al polígon industrial dels Vilansats

Aprofitant la seva visita a l'Alt Urgell, el conseller Calvet també ha signat el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'INCASÒL, l'ACA, l'Ajuntament d'Organyà i el Consell comarcal de l'Alt Urgell per promoure el desenvolupament del sector industrial dels Vilansats, a Organyà. Calvet ha assenyalat que amb aquest conveni "estem creant les condicions perquè hi hagi inversions, es dinamitzi l'economia i es creïn oportunitats per Organyà i l'Alt Urgell". La primera fase del desenvolupament abastarà 5 hectàrees i comportarà una inversió d'1,5 milions d'euros.

Aquest sector vol resoldre la manca de sòl per a activitats econòmiques en aquest municipi i a l'àrea funcional econòmica de la Seu d'Urgell i Andorra, i té l'objectiu d'estimular la inversió a nivell comarcal. La crisi econòmica i immobiliària que es va iniciar el 2007 va afectar el desenvolupament d'aquest sector, tal com ha recordat el conseller Calvet, que ha celebrat que, finalment "amb l'esforç de l'Ajuntament, el Consell Comarcal i el Departament, es pot avançar una primera fase en què es podran fer inversions productives, que ens aportaran allò que volem: un país viu, on hi hagi oportunitats arreu i la gent pugui viure bé allà on ha escollit viure".

Els Vilansats es desenvoluparà en diverses fases per tal de garantir la seva viabilitat tècnica i econòmica. El sector té una superfície de 36,3 hectàrees, amb un total de 172.990 metres quadrats de sòl destinat a parcel·les d'activitat econòmica. Es preveu que en la seva primera fase s'urbanitzin unes 5h hectàrees situades a la zona nord, des d'on es pot construir un vial d'accés al sector des de la C-14. Per fer-ho possible, l'INCASÒL redactarà i impulsarà una modificació puntal del POUM i una modificació del Pla parcial d'aquest sector. Així mateix, formularà i tramitarà els corresponents documents de gestió i els projectes d'urbanització necessaris. La Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, per la seva part, redactarà, aprovarà i executarà el projecte per a la formació d'un tercer carril central a la C-14, que haurà de permetre efectuar els girs a l'esquerra, amb un pressupost previst d'execució de 300.000 euros.

L'Agència Catalana de l'Aigua finançarà íntegrament, mitjançant un conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, el sanejament i depuració del nucli d'Organyà, així com els col·lectors en alta i els terrenys on se situï l'EDAR urbana. El finançament d'aquesta actuació ha de garantir que el sistema urbà de sanejament d'Organyà estigui dimensionat per poder tractar fins a un 30% de càrrega industrial, límit que fixa la normativa vigent. D'altra banda, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell redactarà el projecte constructiu de sanejament i depuració d'aigües residuals d'Organyà, amb el dimensionament necessari, i executarà aquests treballs amb el finançament íntegre per part de l'ACA.

El conseller també ha posat de relleu que el Departament ja està treballant per preveure futures fases d'aquest sector i "incorporar alguns elements que ja són imprescindibles, com l'aportació d'energia provinent de fons renovables". En aquest sentit, "el vector ambiental és molt important i la lluita contra el canvi climàtic és permanent"; per això, "hem de preveure que hi puguin haver, en el mateix sector o vinculat al sector, parcs fotovoltaics que aportin energia al sector mateix o a la xarxa", ha explicat. "Ja estem treballant per vincular el creixement econòmic a l'Agenda Verda", ha conclòs.

Aeroport d'Andorra-la Seu

Durant la visita a l'Alt Urgell, el conseller Calvet també ha fet referència a l'aeroport d'Andorra-la Seu que, des de l'abril passat, compta amb una maniobra publicada de vol instrumental basada exclusivament en GPS. Aquest sistema de vol instrumental, per al qual "hem hagut de vèncer les reticències d'Aena i Aesa", segons ha posat de manifest el conseller, facilita l'aterrament d'avions a l'aeroport en condicions meteorològiques desfavorables i dona "un avantatge competitiu a aquesta instal·lació".

"Ara, necessitem més companyies interessades a operar a l'aeroport" i potenciar "totes les seves dimensions: turística-comercial, industrial i aeronàutica-esportiva", ha assenyalat Calvet. El conseller també ha confirmat el que fa uns dies avançava el govern d'Andorra, que hi ha vuit companyies interessades a operar a l'aeroport. Ha conclòs que "això suma en benefici de la comarca i del país i seguirem treballant amb el govern d'Andorra perquè l'aeroport sigui clau en l'enlairament del Pirineu". Aprofitant la seva visita a la comarca, Calvet també s'ha reunit amb l'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal d'Andorra, Joan-Enric Vives.