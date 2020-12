Afluència desigual el primer dia amb les estacions obertes

Les estacions d'esquí de la Catalunya sud han estrenat la temporada amb una afluència desigual d'esquiadors. Així, Masella, que té un 90% de les instal·lacions obertes, ha venut uns 1.500 forfets fins a mig matí, tant de dia com de temporada. Cal tenir en compte que s'han d'adquirir amb antelació i per internet per evitar aglomeracions i complir amb les mesures de prevenció de la covid-19. Mentrestant, en estacions com la Vall de Núria el dia ha estat "fluix". Per la seva banda, a Baqueira Beret s'ha notat que l'obertura ha estat en dia laborable, tot i que hi ha hagut força gent.

La directora comercial de Masella, Maite Martí, ha explicat que, per l'afluència d'aquest dilluns, s'ha notat que "la gent tenia moltes ganes" de practicar l'esport blanc. També ha destacat que els usuaris han seguit les mesures de seguretat i que des del complex s'han organitzat els punts on cal fer cua per tal que aquestes siguin "endreçades". Pel que fa a l'aforament, en aquesta primera jornada s'ha establert un topall de 3.000 persones.

Martí considera que les restriccions de mobilitat de cap de setmana afectaran l'afluència d'esquiadors a les pistes. En aquest sentit, ha dit que enguany, "per responsabilitat", no s'oferirà la possibilitat d'esquiar de nit, tenint en compte també que hi ha vigent el toc de queda a partir de les 22 hores. La directora comercial de Masella també ha explicat que les condicions de neu són "excel·lents", des del cim de la Tosa d'Alp fins a la base de l'estació amb uns gruixos que van dels 50 als 70 centímetres.

A Masella ja compten amb gairebé el 100% de treballadors en actiu, amb algunes excepcions entre els que es dediquen a la restauració o el lloguer de material. Des de l'estació cerdana confien poder encarar la temporada amb la "màxima normalitat" en aquest context sanitari i que aquesta es pugui allargar tot el possible.

Per la seva banda, Lídia Galea, una esquiadora procedent de Palafolls (Maresme), ha explicat que ha demanat festa a la feina i ha aprofitat aquest primer dia perquè tenia moltes ganes de practicar l'esport blanc. A més, ha dit que pensava que "no hi hauria gaire gent" i que tem que sigui "de les poques vegades que es pot venir". Mentre, Jordi Nadal, de la Seu d'Urgell, ha destacat que cal respectar les mesures sanitàries tot i que considera que "potser és més tranquil això que un vagó de metro de Barcelona ple". Finalment, Lluís Porta, de Cervelló (Baix Llobregat), també ha dit que tenia moltes ganes d'esquiar perquè no ho havia pogut fer des del març i s'ha mostrat satisfet que les estacions hagin obert abans de les festes de Nadal.

Ambient tranquil a La Molina

D'altra banda, a l'estació de la Molina (Cerdanya) l'ambient d'aquest primer dia ha estat més "tranquil" i sense cues, segons ha explicat el director d'aquest complex, Xavier Perpinyà. En aquest sentit, ha dit que estan contents amb l'afluència de persones que han tingut aquest dilluns perquè això els permet fer una obertura gradual de les instal·lacions.

Baqueira obre amb esquiadors locals i de comarques veïnes

Els esquiadors tenien ganes d'estrenar la temporada i a Baqueira Beret, molts eren de la Val d'Aran, però un gruix important d'esquiadors han vingut de les comarques veïnes com el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà o l'Alta Ribagorça, donat que el cap de setmana vinent no ho podran fer pel confinament comarcal.

A l'estació hi havia rètols que informaven de l'ús obligatori de mascareta i majoritàriament tots els esquiadors la portaven. I als que no la duien, el personal de l'estació els ho recordava. Per accedir a la zona de forfets o als remuntadors no s'han vist aglomeracions i els espais estaven perfectament delimitats i recordaven la distància entre persones. Des de l'estació s'ha fet una crida a la responsabilitat dels esquiadors per evitar aglomeracions a les zones més concorregudes com cues de remuntadors o zones de restauració.

Baqueira Beret ha obert amb 36 quilòmetres esquiables d'un total de 161 km i 13 remuntadors funcionant. L'estació aranesa anirà obrint el complex de manera progressiva. Xavier Ubeira, director comercial de l'estació, ha dit que confien poder obrir el 100% per les festes de Nadal. Ubeira ha explicat que des que es va fer l'anunci de l'obertura de l'estació, la reserva i compra de forfets es va reactivar. També ha destacat el paper de les estacions d'esquí com a espai segur i saludable.

Pel que fa a les estacions pallareses de Port Ainé i Espot l'afluència d'esquiadors ha sigut "poc destacada", segons el seu director, Xavier Bigordà. Majoritàriament tots els esquiadors sabien que havien de treure el forfet en línia, però hi havia personal de l'estació que explicava el seu funcionament a aquells que ho desconeixien.

Bona afluència a Vallter 2000

Pel que fa a les pistes del Ripollès, a Vallter 2000 l'obertura ha tingut una molt bona acollida. S'han venut els 250 forfets del dia i també hi ha hagut esquiadors amb forfet de temporada. El seu director, Enric Serra, ha explicat que aquest topall de forfets diaris els permet tenir un "bon control" de l'aforament i evitar aglomeracions. Precisament per això, han tancat l'àrea de pícnic i el parc lúdic on les famílies baixen en trineu. Tot i això, també esperen poder ampliar el nombre de forfets diaris més endavant si les autoritats sanitàries ho permeten.

Obertura "fluixa" a Vall de Núria

Per contra, a Vall de Núria ha tingut una inauguració de temporada "fluixa". Aquest dilluns ha obert de nou el tren cremallera que porta els visitants fins a l'estació. Amb gruixos d'entre 40 i 70 cm i qualitat pols, l'estació ha obert amb quatre de les onze pistes disponibles. També han obert el punt de restauració amb autoservei però el parc lúdic continua tancat. Des de l'estació recorden que aquesta setmana acostuma a ser poc freqüentada mentre que per Nadal és quan reben l'afluència més important.