Així informen sobre l'evolució de la pandèmia les institucions pirinenques

Fa prop d'una setmana l' Ajuntament de Sort posava en marxa una completa secció a la seva pàgina web per tal que la ciutadania pogués seguir cada dia l'evolució de la situació de la pandèmia al municipi. A banda d'oferir dades sobre el risc de rebrot o la velocitat de transmissió de la malaltia, la secció també ofereix informació sobre el nombre de grups confinats als diferents centres educatius del municipi o sobre el brot que s'ha detectat a la residència geriàtrica Àngel Serafí Casanoves. A banda, pràcticament cada dia es difonen totes aquestes dades també a través de les xarxes socials. Aquesta és una de les administracions pirinenques que ofereix una informació més completa sobre la situació sanitària del moment als seus veïns i veïnes, però no és l'única.

A la Seu d'Urgell, per exemple, ja fa uns quants mesos que l'Ajuntament ofereix tots els dies laborables -i en alguns moments especialment delicats, també els festius- un butlletí amb informació sobre la situació de la pandèmia al municipi i la situació en què es troba el Sant Hospital. A través del web municipal i de les xarxes socials de l'Ajuntament, els veïns i veïnes poden conèixer periòdicament quin és el risc de rebrot o la velocitat de transmissió al municipi, o bé saber quants nous positius de covid-19 s'han detectat a l'Àrea Bàsica de Salut de la Seu d'Urgell, quants llits hi ha ocupats al Sant Hospital, quantes altes s'han donat les últimes hores o quanta gent hi ha aïllada a casa, ja sigui per haver donat positiu o bé per ser contacte estret d'un positiu. Un butlletí diari que s'afegeix als informes sobre la situació que sol penjar cada vespre l'alcalde, Jordi Fàbrega, a les seves xarxes socials.

Qui també utilitza tant el web municipal com les xarxes socials corporatives és l' Ajuntament de Puigcerdà. Diàriament -o pràcticament, amb excepcions alguns dies festius-, el consistori ofereix un informe on detalla les dades globals de Cerdanya ofertes cada dia pel Departament de Salut, així com la situació de l'Hospital de Cerdanya, amb dades facilitades pel mateix centre relatives a les noves altes de pacients amb covid-19, sobre casos sospitosos pendents de diagnòstic, així com sobre altes, trasllats a altres centres i defuncions. Unes dades que també comparteix cada dia, o pràcticament, l'alcalde de la vila, Albert Piñeira, a les seves xarxes socials particulars.

Cal dir que el principal grup de l'oposició a l'Ajuntament de Puigcerdà, Esquerra Republicana, també comparteix a través de les seves xarxes socials diàriament, o pràcticament, les dades corresponents al municipi de Puigcerdà que ofereix el Departament de Salut. Una pàgina web, la que allotja aquestes dades, que també es troba enllaçada al portal del Consell Comarcal de Cerdanya.

Qui també ofereix informació pràcticament cada dia és el Conselh Generau d'Aran, que opta per comunicar, tant a través del seu portal web com a través de les xarxes socials, els nous positius detectats al territori. El govern aranès també detalla si les persones afectades es troben ingressades a l'hospital o bé confinades al domicili i si tenen relació entre si quan s'ha detectat algun brot.

Per la seva banda, l' Ajuntament del Pont de Suert també informa periòdicament de la situació sanitària, en aquest cas quan es detecta algun nou positiu al municipi. Així, ofereix informació als veïns i veïnes a través de l'aplicació eBando sobre el nombre de nous casos, la gravetat dels afectats, si es troben en aïllament domiciliari o bé a l'hospital així com el nombre de casos actius que hi ha. Cal dir que són uns quants els ajuntaments pirinencs que utilitzen aquesta aplicació com a eina de difusió de la informació municipal entre la ciutadania i al llarg de la pandèmia l'han anat fent servir puntualment quan han hagut de comunicar algun positiu o algun brot al municipi o a la comarca. Ajuntaments com el de la Vall de Boí, Alt Àneu, Esterri d'Àneu o Espot en són alguns exemples.

Finalment, al Pallars Jussà, hi ha casos com el de l'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, que opta per difondre gairebé cada dia les dades relatives al municipi a través de les seves xarxes socials particulars. En el cas de Tremp, l'Ajuntament no ofereix periòdicament dades del municipi, però sí que ha ofert informació de forma regular tant a través de les xarxes com del web corporatiu quan hi ha hagut alguna situació complicada al municipi, com quan es va detectar un positiu entre el personal de l'Ajuntament que fa atenció al públic. A banda, també difon gairebé cada dia consells i recomanacions relatius al covid-19, una acció que també realitzen amb més o menys freqüència, i per canals diversos, la gran majoria d'administracions del territori.