Ajornat definitivament el nou projecte de l'Associació Cerdanya Musical

Les noves mesures aplicades per la Generalitat per tal de contenir la pandèmia de covid-19 i la incertesa de quina serà la situació sanitària les pròximes setmanes, sumada al toc de queda decretat aquest diumenge, han fet que finalment l' Associació Cerdanya Musical hagi decidit ajornar fins a l'estiu del 2021 l'estrena de " Els Productors", el musical que estava preparant per a la temporada 2020. Recordem que l'Associació tenia previst estrenar aquest nou musical el cap de setmana del 4 i 5 de juliol de 2020, però la primera onada de la pandèmia, sumada als mesos de confinament, van fer que l'estrena s'ajornés al darrer cap de setmana d'octubre, dates que amb el repunt de positius del mes de setembre a Cerdanya, es van moure al cap de setmana del 28 i 29 de novembre.

Finalment però i vista la situació actual, des de l'entitat assenyalen que " cal prioritzar tant la salut de tots els membres de la nostra associació com la de tots aquells que any rere any ens acompanyen des de les butaques del públic". Els pròxims mesos, afegeixen, "i segons ens ho permetin les restriccions sanitàries del sector cultural, reprendrem els assaigs grupals i seguirem treballant per oferir un musical amb la màxima qualitat".

"Els Productors" és un musical adaptat per Mel Brooks i Thomas Meehan de la pel·lícula del mateix nom del mateix Brooks, amb llibret de Brooks i música de Brooks i Glen Kelly. La producció original va estrenar-se a Broadway l'any 2001, guanyant fins a 12 Premis Tony, xifra que fins a la data no havia aconseguit cap altre musical en la història d'aquests prestigiosos guardons.