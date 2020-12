L'Ajuntament de Puigcerdà demana celeritat en l'atorgament d'ajudes econòmiques compensatòries

L'Ajuntament de Puigcerdà ha demanat a la Generalitat i a l'Estat que les mesures de confinament perimetral de Cerdanya vagin acompanyades "de manera urgent, d'un paquet important de mesures de reactivació econòmica per Puigcerdà i Cerdanya". L'equip de govern s'ha reunit de forma extraordinària aquest dimarts al vespre i ha aprovat sol·licitar formalment als governs de la Generalitat i de l'Estat, i a la resta d'administracions públiques, mecanismes d'estímul i de suport econòmic per a tota la comarca, i particularment per aquells sectors d'activitat econòmica més castigats.

Les mesures decretades, que el consistori assegura entendre, ja que "malauradament són necessàries, vista la situació epidemiològica, impacten de ple en el conjunt de l'economia local, i particularment en àmbits com la restauració, el comerç, el sector turístic, la cultura o l'esport, entre d'altres, sectors que ja estaven especialment afectats, i ho fan en plena temporada turística de Nadal i d'hivern".

Des de l'Ajuntament han recordat que "venim d'una temporada d'hivern anterior que ja es va acabar de manera abrupta el març. Des de llavors, de manera intermitent, hi ha hagut diferents períodes de limitació o tancament de l'activitat, que han castigat especialment alguns sectors". Per tot plegat, remarquen que "cal que aquestes mesures de suport econòmic s'aprovin de manera ràpida, disposin de la dotació pressupostària suficient, s'articulin mitjançant procediments simples i àgils i permetin que les ajudes arribin amb celeritat als treballadors i empreses".

També recorden que "el gruix dels tributs vinculats a l'activitat econòmica van a parar a la Generalitat i a l'Estat". Tanmateix, afegeixen, "l'Ajuntament de Puigcerdà ja va activar fa unes setmanes una línia extraordinària d'ajuts de 400.000 euros per aquells establiments del municipi més castigats, els quals es poden sol·licitar fins el 23 de desembre". Des del consistori també han volgut mostrar "la nostra solidaritat envers tots els treballadors i empreses de la comarca, així com amb la ciutadania en general" i han demanat, més que mai, prudència i responsabilitat individual.