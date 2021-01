L'Ajuntament de Sort dota de wifi gratuït quatre nuclis del municipi

Aquest dijous ha entrat en funcionament el servei de wifi gratuït ofert per l'Ajuntament de Sort a diferents punts del municipi. Tal com han indicat des del consistori, en concret es presta servei als pobles d'Altron, Llessui i Seurí, a més de diversos indrets del nucli de Sort, com són el parc del Riuet i l'avinguda Comtes de Pallars, el camp de regates l'Aigüerola, l'estadi de freestyle i l'estació d'autobusos.

Des de l'Ajuntament han destacat la importància d'oferir aquest servei de manera gratuïta als veïns i visitants per tal de garantir l'equitat en l'accés a internet, a més de facilitar a les entitats del municipi la logística d'activitats culturals, lúdiques i esportives als espais públics i equipaments municipals. El projecte s'ha finançat a través de la iniciativa europea WIFI4EU, a través de la qual la Comissió Europea busca oferir WIFI lliure als ciutadans i visitants en espais públics com parcs, places, carrers i equipaments com biblioteques, museus, espais esportius o centres de salut, amb l'objectiu de facilitar la connexió internet dels ciutadans en els principals centres de la vida pública.