L'Ajuntament de la Seu d'Urgell assumirà la gestió de la Unitat d'Escolarització Compartida

El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i el consistori per a la gestió de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) durant el pròxim curs acadèmic 2020-2021. Amb l'aprovació d'aquest acord entre ambdues administracions, la regidora d'Educació de l'Ajuntament urgellenc, Núria Tomàs, afirma que "des de l'Ajuntament fem una nova aposta per l'educació inclusiva assumint la gestió de la UEC per garantir oportunitats de formació a tots els i les joves. Ha estat un any de treball i negociacions intenses per tal de poder tirar endavant aquest repte". Després de l'aprovació per unanimitat per part del Consistori d'aquest conveni, Tomàs ha manifestat que "cal agrair la implicació de tots els grups municipals en aquesta aposta".

Aquest servei d'atenció educativa complementària s'adreça a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació en els estudiants d'entre 14 i 16 anys, i de manera extraordinària, fins als 18 anys.

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell es farà càrrec de la programació, direcció i control de les activitats de l'alumnat de la UEC. Al respecte, la regidora d'Educació ha explicat que "a partir d'aquest moment iniciarem el treball estret amb els centres educatius i el Departament d'Educació per crear un projecte educatiu que doni resposta a les necessitats socials i educatives d'aquests joves".

El conveni de gestió de la UEC a la ciutat preveu que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell faciliti un espai i unes instal·lacions idonis, així com de personal i d'estratègies i de mètodes educatius. Pel que fa a l'espai, la UEC s'ubicarà a l'edifici del centre cultural Les Monges amb dotze places -que poden augmentar fins a tres més- d'horari complet (30 hores lectives setmanals) que suposaran una aportació econòmica per part del Departament d'Educació de la Generalitat de 606 euros per a l'alumne i mes.

Fins ara, la UEC era gestionada per l'empresa ASPID, que havia rebut diverses crítiques pel servei que oferia i pel tracte al personal. De fet, tan sindicats com alguns partits amb presència al ple municipal havien demanat reiteradament la municipalització del servei.