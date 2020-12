L'Ajuntament de la Seu aprova el pressupost municipal per unanimitat

El ple municipal de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, celebrat de manera telemàtica aquest dilluns a la tarda, ha aprovat per unanimitat dels 17 regidors i regidores de tots els grups municipals el pressupost per al 2021. La unanimitat s'ha confirmat aquest dilluns al matí quan la CUP ha anunciat el seu vot favorable als comptes, que s'ha afegit al de l'altre grup de l'oposició, Compromís per la Seu, que ja ho havia anunciat fa uns dies.

Suport de l'oposició

Des de la CUP, els seus dos regidors, Xènia Antona i Bernat Lavaquiol, han explicat que valoren positivament el fet que es destinin 250.000 euros a l'adquisició d'habitatge per a ús social 100% públic, o que es prevegin 500.000 euros per a la nova residència "i el compromís signat que serà 100% pública". Pel que fa a la partida d'habitatge social, i tal com recull Ràdio Seu, Antona ha indicat que aquesta quantitat "encara no és suficient", però que "és millor poder tenir accés a aquests diners que no disposar-ne", tenint en compte que si no s'arribava a un acord amb l'equip de govern aquesta partida no s'hauria incorporat.

Per la seva banda, Lavaquiol també ha esmentat els acords pel que fa a qüestions com ara la contractació d'educadors de carrer, l'ampliació dels horts socials, l'estudi sobre la municipalització de la zona blava, les aportacions al Banc d'Aliments per "garantir una alimentació equilibrada", i "incorporar una perspectiva feminista" a l'urbanisme i els espais públics, juntament amb nous mecanismes per als Pressupostos Participatius. També en declaracions recollides per l'emissora municipal, el regidor ha conclòs que no són els pressupostos que la CUP voldria, però que s'hi ha incorporat punts amb els quals estan d'acord en aspectes com ara l'habitatge i la residència.

Com dèiem, Compromís per la Seu ja va anunciar fa uns dies que donaria suport al pressupost, en explicar que bona part de les mesures que havien proposat a l'equip de govern havien estat acceptades. Una de les que van destacar més va ser la partida de 500.000 euros per posar en marxa el projecte de la nova residència sociosanitària, així com l'adquisició d'un edifici inacabat de l'avinguda del Valira per habilitar-hi habitatge social.

"Acord històric"

Després de saber-se el sí dels dos grups de l'oposició, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha qualificat d'"acord històric" l'aprovació dels comptes per unanimitat. Fàbrega ha manifestat que "el vot unànime demostra que aquests són els millors pressupostos possibles per fer front a la crisi econòmica i social derivada del covid-19 que pateix la Seu, amb un increment significatiu de les partides destinades a serveis socials, habitatge, educació i reactivació econòmica, en detriment de les despeses en òrgans de govern, dietes, activitats protocol·làries i aportacions a grups municipals, així com les activitats festives".

El batlle urgellenc també ha volgut que "es fa una aposta clara per les inversions fonamentals pel futur de la ciutat". En aquest sentit, Fàbrega ha explicat que des de l'equip de govern "s'ha volgut prioritzar justament la despesa en ajudar a les persones en situacions més vulnerables i a les empreses i autònoms, així com les inversions que han de revitalitzar la Seu -com és el cas d'INEFC-, l'accés a l'habitatge i la residència i/o pisos assistits per a la gent gran i millores urbanístiques adreçades a pacificar el trànsit rodat per la ciutat i que inclouen el projecte dels camins escolars".

"Amb l'aprovació per unanimitat d'aquest pressupost per l'any vinent es demostra la voluntat de mà estesa i de diàleg de Junts per Catalunya i ERC amb tots els grups municipals que conformen el consistori, malgrat tenir majoria absoluta, però que hem volgut fer de totes maneres", ha remarcat Fàbrega.

L'alcalde de la Seu també ha donat les gràcies públicament als dos grups municipals a l'oposició, Compromís per la Seu i CUP, "per acceptar el guant i voler treballar per aquest gran pacte de ciutat que inclou les polítiques que han de permetre governar la ciutat durant l'any vinent". "Això demostra, ha afegit Jordi Fàbrega, la bona feina realitzada per l'equip de govern en la gestió de la crisi provocada per la pandèmia i en els mateixos pressupostos que ens han d'ajudar a fer front a les situacions de vulnerabilitat associades i a la reactivació econòmica de la Seu".

Pressupost de prop de 15 milions d'euros

Per la seva part, el vicealcalde i regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, ha informat que el pressupost municipal és de 14.925.420 euros, tot i que l'import consolidat ascendeix a 18.615.669 euros, ja que a més dels comptes del consistori també s'inclouen les partides destinades a Habitatge i Urbanisme la Seu HIULS (1.991.622 euros), el Parc del Segre (1.608.519 euros) i Turisme Seu (63.100 euros).

Viaplana ha mostrat la seva "satisfacció" davant l'assoliment d'aquest "acord històric" de l'aprovació del pressupost municipal pel 2021 per part de tots els grups municipals en el ple d'avui. "Estem en uns moments tremendament especials i per això també s'agraeix aquesta voluntat que hi ha hagut per part de tothom".

Pel que fa a l'elaboració d'aquest pressupost per l'any vinent, Viaplana ha subratllat que la prioritat ha estat "ajudar a la gent i al nostre teixit empresarial, fortament marcat per la crisi provocada pel covid-19". Per aconseguir l'objectiu d'aquest pressupost, el vicealcalde i regidor d'Hisenda ha explicat que s'han rebaixat al màxim les activitats del segon semestre de l'any, fet que permetrà aconseguir una disponibilitat pressupostària a 1 de gener de 2021, i destinar aquests recursos a dues bosses: una, de 100.000 euros per ajuts socials associats al covid-19, ampliant els ja existents, i una altra bossa de 100.000 euros, per ajuts directes als sectors més afectats pel tancament de la segona onada del covid-19. Viaplana ha afegit al respecte que aquestes dues bosses són ampliables així que es disposi de la liquidació del pressupost de l'any 2020, amb la incorporació del romanent de tresoreria.

El regidor d'Hisenda ha avançat que també s'incrementa la partida adreçada a Educació en gairebé 40.000 euros, "tot i estalviar-nos el lloguer dels espais destinats per al Pla de Transició del Treball i la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) en optimitzar espais municipals, la major part d'aquest increment es deu a la gestió directa de la UEC". Per escoles i llar d'infants s'ha programat una partida per inversions de 30.000 euros. També s'iniciarà el projecte Educadors de Carrer, que s'ha prioritzat per la situació actual.

Quant a les inversions, els principals projectes són el concurs d'obres i el projecte de l'edifici docent d'INEFC (500.000 euros); el projecte de la residència o pisos assistits per a la gent gran (500.000 euros); les partides adreçades a habitatge social i/o assequible (un total de 510.000 euros, amb 250.000 euros per compra d'habitatge, rehabilitació de dependències municipals per a ús d'habitatge per valor de 190.000 euros i 70.000 euros per la gestió de pisos gestionats per l'Ajuntament); una partida per l'arranjament del carrer Major i el carrer Lluís de Sabater (313.000 euros); la rehabilitació de la Biblioteca Sant Agustí (205.000 euros), amb una partida que va lligada a una subvenció del PUOSC conjunta amb l'ampliació i millora del pàrquing d'autocaravanes; i 300.000 euros adreçats al Pla de Mobilitat, i que inclouen el projecte de camins escolars.

En relació al vot favorable dels dos grups de l'oposició Francesc Viaplana ha assegurat que "hem fet el millor pressupost possible, per tant el document de base creiem que ja era molt bo, fet que ha facilitat molt arribar a aquest acord". El vicealcalde ha volgut agrair també "l'enorme feina" dels tècnics dels serveis econòmics de l'Ajuntament per "tasca realitzada per fer possible aquest pressupost en una època que no ha sigut fàcil".