Alerta per fred i pendents de nevades a cotes baixes al Pirineu i Prepirineu

Fred i neu a cotes baixes. Això és el que li espera al Pirineu i al Prepirineu de cara al que queda de setmana. D'una banda, Protecció Civil de la Generalitat ha activat el PROCICAT en alerta per onada de fred amb una forta baixada de les temperatures a les cotes altes del Pirineu i Prepirineu durant els tres pròxims dies. A més, a les comarques de l'interior de Catalunya i del prelitoral central també es podran assolir temperatures extremadament baixes durant la nit i fins a mig matí.

En aquest sentit, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions especialment en els desplaçaments en vehicle i a peu, vigilant amb les plaques de gel, i fer cas dels consells i informació del Servei Català de Trànsit. També recomana estar alerta pel que fa a la gent gran, nens i persones amb malalties respiratòries, ja que són els més vulnerables a les baixes temperatures. Així, ha recordat que en les hores en què el fred sigui més intens, han d'evitar sortir al carrer. També es demana als familiars i amics de persones grans que viuen soles que les visitin o hi parlin per telèfon per comprovar que es troben bé.

Des de Protecció Civil també han recordat que cal estar atents a les possibles incidències per mala combustió de calefaccions, estufes o xemeneies per evitar intoxicacions, ventilar cada dia els habitatges i no tapar les reixetes de ventilació per garantir l'entrada d'oxigen. També cal vigilar la congelació de canonades allà on baixin més les temperatures en zones aïllades i urbanitzacions.

Nevada generalitzada i a cotes baixes

D'altra banda, sembla que es va confirmant que a partir de divendres i durant tot el cap de setmana, el Pirineu i el Prepirineu -així com altres zones de Catalunya- poden viure un episodi de nevades considerables, a cotes molt baixes. Tal com pronostica el meteoròleg Albert de Gràcia, a través de MeteoPirineus Catalans, "divendres serà la jornada del xoc de la massa d'aire tan fred que fa dies que ens afecta amb la humida que ascendirà pel Mediterrani".

En aquest sentit, assenyala que "els mapes són espectaculars i d'aquells que són difícils de repetir a casa nostra: bomba freda a l'oest de la península, situació de vents humits del Mediterrani i aire fred acumulat des de fa dies i dies." "Els mapes i l'experiència ens diu que això acabarà entre divendres i tot el cap de setmana amb precipitacions, que al Pirineu i Prepirineu molt probablement seran de neu a qualsevol cota (potser si guanya més la massa humida la cota acabarà pujant) i els gruixos podran ser destacables i sobretot, en zones menys habituals com són els pobles més baixos del vessant sud del Pirineu i Prepirineu", afegeix. De moment, matisa, "no sembla que hàgim de tenir una nevada exagerada, però sí que la nevada serà abundant, a cotes baixes i generalitzada".