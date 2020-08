Alerten d'un consum excessiu d'aigua a Peramea

L'Ajuntament de Baix Pallars, al Pallars Sobirà, ha alertat als veïns i segons residents del poble de Peramea que està havent-hi un consum excessiu d'aigua. Des del consistori han indicat que "els dipòsits del poble estan gairebé buits, tot i entrar-hi aigua contínuament". Això vol dir, afegeixen, que "estem gastant molta més aigua de la que entra i és impossible mantenir els nivells òptims per no tenir problemes en el subministrament".

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha demanat que es faci un ús i un consum responsables, que no es reguin els horts amb aigua corrent ni s'omplin basses o piscines. També recomanen prendre les mesures necessàries en l'entrada de l'aigua a les cases per evitar possibles danys si aquesta no arribés.

Des del consistori també han recordat que tota l'aigua que arriba a Peramea surt dels dipòsits i està clorada, de manera que és aigua per a consum de boca. En aquest sentit, han demanat que es prioritzi aquest ús i que la gent sigui responsable. A principi d'estiu, el mateix Ajuntament de Baix Pallars ja va fer una altra nota, en aquest cas dirigida a tots els pobles del municipi, alertant d'aquesta problemàtica i demanant un consum responsable. Al llarg de l'estiu han fet el mateix ajuntaments pirinencs com el de Sort, la Pobla de Segur o Llívia.