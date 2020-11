L'Alt Pirineu i Aran clama contra la violència envers les dones

Les principals poblacions de l'Alt Pirineu i Aran han commemorat aquest dimecres, 25 de novembre, el Dia internacional contra l'eliminació de la violència envers les dones. A la Seu d'Urgell s'ha fet un minut de silenci a la plaça dels Oms, davant de l'Ajuntament. L'acte institucional ha estat encapçalat per la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones i regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament urgellenc, Marian Lamolla, acompanyada per l'alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, i el vicealcalde urgellenc, Francesc Viaplana, juntament amb altres regidors del consistori. Lamolla ha recordat que enguany els actes per commemorar el 25N tenen lloc en línia a causa de l'actual situació sanitària.

També aquest dimecres, i com a alternativa a la lectura presencial del manifest institucional, Ràdio Seu ha ofert la lectura enregistrada, a càrrec de noies i dones de la comarca alturgellenca. D'altra banda, amb el títol "76..." l'artista de dansa contemporània Marta Moran Souto i l'artista plàstica Judit Rodrigo han representat el nombre de dones assassinades a l'estat espanyol en el que portem d'any. La performance, iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i l'Oficina Jove de l'Alt Urgell (OJAU), ha estat enregistrada per la periodista urgellenca Eva Clausó al pati de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell. Aquesta peça d'acció en homenatge a les dones víctimes de feminicidis ja es pot veure als canals de comunicació i xarxes socials de les entitats organitzadores.

A l' Alta Ribagorça, aquest dimecres també s'ha llegit un manifest davant del Consell Comarcal. El programa d'actes, però, el va iniciar el Servei d'Atenció i Informació de les Dones (SIAD) del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ja fa uns quants dies. Durant la primera setmana de novembre, alumnes de primària dels centres escolars de la comarca i de l'IES del Pont de Suert van participar en diversos actes on es va treballar el gènere. "La veritat de les princeses" és el títol de l'obra de teatre que es va interpretar a totes les escoles de la comarca i que va anar acompanyada d'un taller de titelles fet amb materials quotidians i reciclats. Paral·lelament els alumnes de l'IES del Pont de Suert van assistir a una sèrie de tallers de dues hores de durada adaptats segons les edats i que van girar sobre diverses temàtiques com per exemple els estereotips de gènere, els límits, les habilitats, la diversitat de gènere i la indústria pornogràfica, entre altres.

Segons la responsable del SIAD, Mercè Jiménez, "s'ha volgut treballar amb una línia preventiva per tal de crear consciència i canviar la mirada del jovent, professionals i ciutadania en els diferents àmbits i contextos socials. Les pràctiques sexistes quotidianes són difícils d'identificar, ja que moltes vegades formen part de la cultura, costums, tradicions, gestos o estereotips, s'entenen com a comportaments naturals i no existeix una consciència crítica del seu caràcter discriminatori", explica Jiménez.

En aquesta línia s'ha creat la campanya Respecta'm i el projecte "Reescrivim els carrers", que volen incidir sobre les conductes sexistes amb l'objectiu d'aconseguir uns codis de comportament més respectuosos i igualitaris. "Reescrivim els carrers" compta amb la col·laboració dels ajuntaments dels tres municipis de la comarca, agents i entitats del territori, i consisteix amb la pintada d'eslògans als passos de vianants amb frases que contenen missatges que conviden a la reflexió sobre les relacions respectuoses i igualitàries. Igual que l'anterior, la campanya Respecta'm conté missatges reflexius en un suport més visual.

Paral·lelament, el SIAD també ha impulsat activitats formatives sobre la transversalitat de gènere aplicat a les polítiques públiques i ha programat un taller d'Intel·ligència eròtic-afectiva pel pròxim 3 de desembre en modalitat virtual.

La presidenta del Consell Comarcal, Maria José Erta, ha afirmat que "cal seguir treballant en la prevenció i en l'educació, ja que encara hi ha la necessitat de conscienciar i sensibilitzar a nivell comunitari sobre igualtat de gènere". En aquest punt, s'ha mostrat molt satisfeta en les accions desenvolupades per l'ens comarcal, especialment aquelles que tracten d'aplicar polítiques públiques de millora per lluitar contra els efectes de la violència masclista.

A l' Aran, mentrestant, l'alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, i la regidora d'Igualtat, Raquel Martínez Chamizo, han lliurat les mascaretes del Dia internacional contra la violència de gènere a l'alumnat de l'escola Garona. Un acte que han fet en cooperació amb el Conselh Generau d'Aran, que ha fet arribar mascaretes a diversos centres escolars aranesos.

Eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, e era còsso d'igualtat, @ChamizoMartinez, an liurat es masques deth Dia Internacionau Contra era Violéncia de Genre ar alumnat dera Escòla Garona, en ua cooperacion entre eth @conselharan e es ajuntaments dera Val d'Aran. pic.twitter.com/IllsDj5CI6 — Vielha e Mijaran (@vielhaemijaran) November 25, 2020

Al Pallars Jussà, mentrestant, Tremp ha fet un minut de silenci davant de l'Ajuntament, mentre que la Pobla de Segur ha enregistrat un vídeo que ha penjat a les xarxes socials.

També han realitzat material audiovisual que han compartit a través de les xarxes socials el Consell Comarcal de Cerdanya i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

A banda, han estat diverses les institucions i entitats de la demarcació que s'han sumat a aquesta commemoració a través de diferents accions o de missatges a les xarxes socials, com ara els ajuntaments de Puigcerdà, Bolvir, Bellver de Cerdanya, Organyà, Oliana, Sort, Rialp, la Vall de Boí o Naut Aran.