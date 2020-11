El virus ja retrocedeix a tot l'Alt Pirineu i Aran excepte a Cerdanya

La situació epidemiològica continua millorant al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, tot i que bona part dels indicadors encara són molt alts. Tot i això, un dels més importants, la velocitat de transmissió del virus (Rt), segueix baixant i ja se situa per sota d'1 a pràcticament totes les comarques pirinenques. Recordem que si aquesta xifra supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 infecta a més d'una persona. En canvi, si es manté força dies per sota es considera que el virus retrocedeix. Segons les dades ofertes per Salut, al conjunt de la demarcació, en les últimes hores, aquesta Rt s'ha mantingut gairebé igual, passant de 0,82 a 0,83, però per sota d'1, que és el desitjable. El que segueix en xifres molt altes, tot i que baixant lleugerament, és el risc de contagi, que passa de 427 a 426. Pel que fa als nous casos, en les últimes hores se n'han detectat 25 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 1.921.

L'única comarca on la situació no millora és Cerdanya, que aquest dimarts va trencar la bona tendència seguida fins ara i aquest dimecres segueix empitjorant. De fet, és l'única comarca amb l'Rt per sobre d'1, de manera que el virus s'hi torna a expandir. En les últimes 24 hores, aquesta Rt ha passat d'1,18 a 1,31, mentre que el risc ha pujat de 740 a 818. A hores d'ara, i segons el mateix centre, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 5 persones ingressades per covid-19 i una altra pendent de diagnòstic.

La comarca que ha aconseguit fer baixar l'Rt per sota d'1 en les últimes hores és el Pallars Sobirà, on ha passat d'1,15 a 0,98. El risc també ha baixat, tot i que segueix estant molt amunt: ha passat de 1.028 a 856. Segons Salut, ara mateix hi ha 9 persones d'aquesta comarca hospitalitzades per covid-19, una d'elles a l'UCI. Al Pallars Jussà, mentrestant, el risc passa de 151 a 143 i l'Rt baixa de 0,80 a 0,79. Segons Salut, hi ha una persona d'aquesta comarca hospitalitzada per covid-19.

A l' Alt Urgell el risc també baixa, passant de 459 a 456, mentre que l'Rt cau de 0,65 a 0,63. A la Seu d'Urgell, i segons dades del mateix Ajuntament, el risc creix de 527 a 538 però en canvi l'Rt cau de 0,65 a 0,63. Ara mateix al Sant Hospital, que encara gestiona el brot de covid-19 aparegut fa uns dies, hi ha ocupats 12 dels 22 llits habilitats per a pacients afectats per aquest virus.

L' Alta Ribagorça, mentrestant, segueix sent l'única comarca de Catalunya fora de la situació de risc alt o molt alt. Es manté en risc moderat, tot i que l'índex ha pujat lleugerament les últimes hores, passant de 37 a 41. L'Rt, mentrestant, passa de 0,21 a 0,29, però segueix molt per sota d'1. Finalment, a l' Aran el risc baixa de 168 a 131 i l'Rt cau de 0,75 a 0,62. Ara mateix, segons Salut hi ha una persona de la vall hospitalitzada per covid-19.