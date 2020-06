L'Alt Pirineu i l'Aran se sumen als actes del dia de l'orgull LGTBI

Diverses poblacions de l'Alt Pirineu han organitzat actes aquest cap de setmana, amb motiu del dia de l'orgull LGTBI, que es commemora aquest diumenge 28 de juny. A l' Alt Urgell, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell s'ha sumat a la campanya que s'ha proposat des de la Xarxa SAI LGBTI de Catalunya, amb la pintada de la barana del pont de la Palanca amb la bandera de l'arc iris -símbol mundial del col·lectiu LGTBI. D'aquesta manera, el consistori, així com el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i el Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell s'han adherit al compromís amb els drets de les persones LGBTI i per la lluita contra les discriminacions per raó d'orientació sexual i d'identitat de gènere.

A Tremp, per la seva banda, aquest dissabte a la tarda ha tingut lloc la lectura d'un manifest per part del Col·lectiu Voliaina, davant la pintura mural reivindicativa que hi ha a la Farinera, realitzada per l'artista local By Loleo. Aquest diumenge al matí, mentrestant el canal de Youtube de l'Ajuntament així com Ràdio Tremp retransmetran diverses entrevistes a persones vinculades amb el moviment LGTBIQ+.

A Cerdanya, mentrestant, han avançat els actes a aquest divendres. El Consell Comarcal ha dut a terme un acte a la plaça del Rec, davant de la seu de la institució. S'hi ha llegit un manifest i s'ha fet l'acte simbòlic de pintar la bandera de l'arc de Sant Martí al costat del pas de vianants que dona accés a les dependències del Consell Comarcal.

A l'acte hi ha assistit la presidenta del consell, Roser Bombardó, representants de l'ens, de l'Ajuntament de Puigcerdà i del col·lectiu LGTBI de Cerdanya. Des del Consell Comarcal han explicat que amb aquest acte han volgut "reivindicar i defensar els drets del col·lectiu LGTBI, atès que encara hi ha focus d'LGTBI-fòbia a casa nostra". És molt important, han afegit, "fer una crida a les persones afectades a no callar i utilitzar els canals que tenen al seu abast als municipis i a la comarca". Tanmateix, també han volgut "convidar a tota la ciutadania a què s'impliqui en la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI. En definitiva, els drets del col·lectiu LGBTI són els drets de tothom, ja que el respecte envers els altres ha de ser patrimoni de tota la societat i no sols dels col·lectius discriminats".