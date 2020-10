L'Alt Pirineu i Aran registra 21 nous casos de covid-19

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran acumula ja 1.256 casos de covid-19 i 36 defuncions des que va començar la pandèmia. En les darreres hores s'han notificat 21 nous positius, mentre que l'última setmana s'han produït 4 defuncions, segons les dades ofertes per Salut. Pel que fa al risc de rebrot, en les darreres hores ha pujat de 224,61 a 276,42, mentre que la taxa de reproducció de la malaltia (Rt), que és la que estableix a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19, ha pujat d'1,05 a 1,23. Recordem que a partir d'1 es considera que el virus està en expansió, ja que vol dir que un malalt de covid-19 infecta a més d'una persona.

Cerdanya segueix sent la comarca amb un risc de rebrot més alt. En les darreres hores ha pujat de 532,15 a 724,94, i l'Rt ha passat d'1,08 a 1,42. Cal tenir en compte, però, que fa pocs dies es va fer un nou cribratge a Puigcerdà, amb el qual es van fer PCR a unes 650 persones, un fet que pot ajudar a entendre aquest increment. Ara mateix, segons dades del mateix centre, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 6 ingressats per covid-19 i un possible cas pendent de diagnòstic.

El risc també segueix pujant a l'Aran, on en les darreres hores ha passat de 505,42 a 421,17, mentre que l'Rt ha passat d'1,88 a 2,02. Ara mateix, segons les dades de Salut, hi ha dues persones de la comarca ingressades a l'hospital per covid-19. A l'Alt Urgell, el risc de rebrot també ha crescut lleugerament les darreres hores, passant de 142,47 a 159,65. La bona notícia és que l'Rt ha baixat d'1,30 a 1,13. Ara mateix, i segons dades de l' Ajuntament de la Seu, al Sant Hospital hi ha 3 ingressats per covid-19.

La situació, en canvi, segueix millorant als dos Pallars. Al Jussà, el risc ha baixat de 39,21 a 32,69, mentre que l'Rt ha passat de 0,43 a 0,40. Al Sobirà, mentrestant, el risc ha passat de moderat (43,77) a baix (29,18), mentre que l'Rt ha caigut de 0,86 a 0,57. Finalment, l'Alta Ribagorça es manté en situació de risc zero.