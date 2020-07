L'Alt Pirineu i Aran registren 8 nous casos de Covid-19 en una setmana

El nombre de nous infectats per Covid-19 a l'Alt Pirineu i Aran segueix creixent tot i que amb menys intensitat que en setmanes anteriors. Així, i segons les dades ofertes diàriament pel Departament de Salut, en la darrera setmana s'han produït un total de vuit nous casos. Si el dilluns 29 de juny, amb dades del dia anterior, la xifra era de 476 persones infectades, aquest dilluns 6 de juliol, amb dades de diumenge, el nombre s'enfila fins a les 484.

Cal dir que l'increment de casos d'aquesta darrera setmana ha estat inferior al que hi va haver la setmana anterior. Així, el 22 de juny hi havia 463 casos detectats, de manera que en el període entre aquell dia i el 29 de juny l'increment va ser de tretze casos. Aquests darrers dies, l'únic rebrot destacat que hi ha hagut a l'Alt Pirineu i Aran va ser el que es va produir en una festa celebrada a la Val d'Aran, on s'hi van infectar vuit persones. Tot i això, des del mateix Conselh Generau van informar uns dies després que s'havien pogut traçar els contactes d'aquestes persones i que el brot estava controlat.

Justament, i davant el neguit que ha despertat el confinament del Segrià, l'alcalde de la Seu d'Urgell i metge de professió, Jordi Fàbrega, assegurava aquest diumenge al vespre a través de les xarxes socials que la situació a l'Alt Pirineu i Aran "és molt tranquil·litzadora, malgrat tot". En aquest sentit, ha remarcat que "això vol dir que estem fent les coses bé, però no ens podem relaxar, ja que aquesta pandèmia és molt seriosa i no s'ha acabat". En el cas de l'hospital de la Seu d'Urgell, actualment no hi ha cap persona ingressada amb Covid-19 ni pendent de resultat. Únicament hi ha una persona amb el virus, que està aïllada al seu domicili.