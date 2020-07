L'Alt Pirineu i l'Aran remarquen que són un territori "saludable"

Les oficines de turisme de l'Alt Pirineu i del Conselh Generau d'Aran han impulsat la campanya 'Territori Natura' per tal de reforçar aquesta destinació turística amb el missatge de territori "saludable i autèntic". Amb un format de pregunta, "en aquest cas necessites...", s'exposen quatre conceptes clau, com ara aire, espai, temps i llibertat, per finalment poder donar una resposta en forma de "Troba'l a l'Alt Pirineu i Aran". Per fer aquesta campanya l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d'Aran han treballat plegats.

La campanya la formen quatre vídeos d'una durada de 30 segons, un per cada pregunta, i una campanya de 20 dies a les xarxes socials, prioritàriament a Facebook i Instagram. Tota la informació de la campanya s'allotjarà a sompirineu.cat, un portal informatiu i de recursos per a professionals de diversos sectors econòmics o temàtics que l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) impulsa i als quals dona suport.

El director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Albert Alins, ha explicat que es tracta "d'una iniciativa del territori que pretén aglutinar diferents iniciatives comunicatives per oferir una destinació saludable i autèntica sota el concepte natura". Alins ha dit que la destinació Natura reforça la presència al territori dels Parcs Naturals del Cadí Moixeró i de l'Alt Pirineu, i del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici.

Aquesta campanya neix amb la implicació directa del patronat de turisme de la Diputació de Lleida i l'Agència de Turisme de Catalunya mitjançant la Marca Pirineus.