L'Alt Pirineu i Aran és la regió sanitària catalana amb més risc de rebrot

L' Alt Pirineu i Aran és la regió sanitària de Catalunya amb un risc de rebrot de covid-19 així com amb una taxa de reproducció de la malaltia (Rt) més alts. Segons les darreres dades fetes públiques pel Departament de Salut, en aquesta regió el risc s'enfila fins a 311,03, quan el llindar del risc alt és 100. Pel que fa a l'Rt, que és la que determina a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19, aquesta és 1,58 (el desitjable és que no superi l'1).

Segons aquestes dades de Salut, actualment la mitjana del risc de rebrot a Catalunya és de 157,03, mentre que l'Rt al conjunt del país és de 0,95. Després de l'Alt Pirineu i Aran, les altres regions amb un risc de rebrot més alt són Girona (194,77), Barcelona ciutat (167,67) i les metropolitanes sud (166,65) i nord (162,54). A Ponent, mentrestant, el risc de rebrot se situa en 151,47, a la Catalunya Central en 144,22, al Camp de Tarragona en 95 i a les Terres de l'Ebre en 69,39.

El risc s'enfila a Cerdanya i baixa al Jussà i l'Aran

Per comarques, la que té ara mateix un major risc de rebrot i també una Rt més alta és Cerdanya. En les darreres 24 hores, la comarca ha passat d'un risc de 569,05 a un de 914,76, i d'una Rt d'1,58 a una de 2,06. El risc també puja amb força a l'Alt Urgell, que passa de 161,35 a 241,52, i d'una Rt d'1,10 a una d'1,85. També hi ha un increment destacat a l'Alta Ribagorça, que passa d'un risc gairebé inexistent (4,16) a un de moderat-baix (33,31) i d'una Rt de 0,14 a una de 0,57. Al Pallars Sobirà el risc també creix però de forma més moderada, passant de 252,48 a 275,58. L'aspecte positiu és que l'Rt baixa de 2,12 a 2,02.

Per contra, hi ha dues comarques de la regió que milloren en les darreres 24 hores. Es tracta del Pallars Jussà, que abandona el risc alt (118,54) per passar a risc moderat-alt (95,30) i la Val d'Aran, que passa de 137,06 a 110,04. En tots dos casos, però, l'Rt puja molt lleugerament, fins a situar-se en 1,05 en el primer cas i en 1,02 en el segon.

Pel que fa als nous positius, en les darreres 24 hores se n'han detectat 30 més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia ja és de 930. En relació a les hospitalitzacions, a hores d'ara, i segons les dades de Salut, hi ha sis hospitalitzats, un d'ells a l'UCI, a l'Hospital de Cerdanya, tres hospitalitzats al Sant Hospital de la Seu d'Urgell i dos a l'Espitau Val d'Aran. L'Hospital del Pallars es manté sense ingressats per covid-19.