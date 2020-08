L'Alt Pirineu i Aran és la segona regió amb més risc de rebrot

El risc de rebrot de covid-19 a l'Alt Pirineu i Aran segueix creixent i la regió sanitària ja és la segona de tot Catalunya amb més risc, només superada per la de Ponent. En les últimes 24 hores, concretament, aquest risc ha passat de 222 a 256. El que també ha pujat ha estat la taxa de reproducció de la malaltia, que ha passat d'1,22 a 1,44. Pel que fa als nous casos, en les darreres 24 hores se n'han notificat catorze, de manera que des que va començar la pandèmia el nombre de positius acumulats és de 711.

Per comarques, la que presenta un risc més elevat segueix sent l'Alt Urgell, a conseqüència dels brots detectats fa uns dies a la Seu d'Urgell. Actualment, el global de la comarca se situa en un risc de 554,58 mentre que la taxa de reproducció de la malaltia (Rt) és 1,36. Aquest paràmetre indica quanta gent pot infectar un malalt de covid-19 i es considera que comença a infectar a partir d'1. Justament aquesta dada és força preocupant a Cerdanya, ja que l'Rt se situa en 3,93. Això vol dir que cada persona malalta pot arribar a infectar a gairebé quatre persones. Pel que fa al risc de rebrot en aquesta comarca, aquest segueix creient i se situa en 395.

Encara amb un risc alt, però força per sota de l'Alt Urgell i Cerdanya, hi ha el Pallars Jussà, amb una taxa de risc de 174,06 i una Rt d'1,62. El Pallars Sobirà, mentrestant, es manté amb un risc moderat (85,11) i amb una Rt al llindar del que és recomanable, 1. La bona notícia és que el risc a la Val d'Aran segueix baixant i se situa ja en 47,59. També és força baixa l'Rt, que se situa per sota d'1, concretament a 0,74. L' Alta Ribagorça, per la seva banda, segueix sense casos nous des de fa un mes i una setmana i manté el risc de rebrot a zero.

Pel que fa als hospitalitzats, actualment, al Sant Hospital de la Seu d'Urgell hi ha cinc persones ingressades per covid-19, dos a l'Hospital de Cerdanya -segons dades del mateix centre que, de moment, no recull l'informe de Salut-, tres a l'Espitau Val d'Aran -un d'ells a l'UCI- i cap a l'Hospital del Pallars. En relació als brots de la Seu, actualment al municipi hi ha 65 persones aïllades a casa en haver donat positiu i 440 més també confinades per ser contacte de risc.