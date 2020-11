Els parcs de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró ideen una quarantena d'activitats pedagògiques

El Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Natural del Cadí-Moixeró han enllestit programes pedagògics amb més d'una quarantena d'activitats adreçades a donar a conèixer els valors naturals i culturals d'aquests espais naturals protegits entre diversos col·lectius de manera lúdica i didàctica. La iniciativa s'emmarca dins dels seus plans estratègics d'educació i voluntariat ambiental, aprovats el 2019, que recollien entre les seves accions l'elaboració d'una oferta pedagògica per aquests espais.

A més de difondre el patrimoni, el programa inclou accions per a donar a conèixer les problemàtiques i els riscos que presenten aquests espais i difondre bones pràctiques entre les persones visitants. S'adreça a grups escolars, i també a altres col·lectius externs a l'educació reglada, com grups d'adults, grups familiars, grups de gent gran, entitats de lleure, col·lectius de persones amb discapacitat, empreses o docents de dins o fora de l'àmbit dels parcs.

Es tracta d'activitats de diferent índole, des d'itineraris interpretatius fins a jocs de simulació, passant per tallers educatius, experiències vivencials, propostes de voluntariat, xerrades o sortides tècniques. Les activitats són gratuïtes per a la majoria dels col·lectius i, per la resta, s'aplica l'ordre de preus públics vigent. És una proposta oberta i transversal, adaptable als projectes dels centres escolars i a les necessitats del públic en general que visita aquests dos parcs naturals.

Les activitats s'adaptaran a les mesures sanitàries vigents en cada moment. En aquest sentit, a conseqüència de les limitacions derivades del covid-19, s'han modificat algunes activitats adreçades als centres educatius per poder-les oferir també en format virtual.

El programa pedagògic del Parc Natural de l'Alt Pirineu, que inclou 19 propostes, s'ha redactat amb el suport de les entitats del territori que fan educació ambiental, l'Associació de Guies Intèrprets del Parc, el camp d'aprenentatge de les Valls d'Àneu, els centres de recursos pedagògics del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell i els centres educatius del Parc.

Per la seva banda, el programa pedagògic del Parc Natural del Cadí-Moixeró, amb 24 propostes educatives, s'ha elaborat amb la col·laboració de les entitats del territori que fan educació i voluntariat ambiental, l'entorn d'aprenentatge de Tuixent, els centres de recursos pedagògics de l'Alt Urgell i el Berguedà, el Consell Comarcal de Cerdanya i els centres educatius del parc. A més, els dos programes s'han treballat en col·laboració amb el Grup de treball d'educació ambiental als espais naturals protegits de la Societat Catalana d'Educació Ambiental.

Els centres educatius i els col·lectius interessats a realitzar alguna de les activitats incloses en els programes pedagògics d'aquests dos parcs poden posar-se en contacte amb els seus equips gestors.