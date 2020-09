L'Alt Pirineu ja té dues comarques amb risc zero de rebrot de covid-19, després que el Pallars Sobirà hagi encadenat una setmana seguida sense cap nou cas. D'aquesta manera, s'ha afegit a l'Alta Ribagorça, que ja fa un mes i mig que no detecta cap nou positiu de covid-19. En tots dos casos, doncs, el risc de rebrot i la taxa de reproducció de la malaltia (Rho), que és la que estableix a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19, són zero. Tot plegat ho recullen les darreres dades facilitades pel departament de Salut.

Força diferent és la situació a l'Aran, que en pocs dies ha passat de risc baix a risc força alt. En les darreres hores, el territori ha passat d'un risc de 214,19 a un de 221,20, i d'una Rho de 2,21 a una de 2,29 (el desitjable és que no superi l'1). A l'Espitau Val d'Aran, mentrestant, s'hi manté un ingressat per covid-19. La situació també empitjora al Pallars Jussà, que en les darreres hores ja ha superat el llindar del risc alt (100), en passar de 97,47 a 153,58. L'Rho, mentrestant, ha passat d'1,07 a 1,43. A l'Hospital del Pallars, però, segueix sense haver-hi cap ingressat per covid-19.

El risc més alt, a Cerdanya

A Cerdanya, després d'alguns dies de baixada, el risc de rebrot ha tornat a pujar en les darreres hores, passant de 228,89 a 248,15, de manera que ja és la comarca de l'Alt Pirineu i Aran amb un risc més alt. La bona notícia és que l'Rho ha baixat d'1,07 a 1, en una comarca que havia arribat a registres propers a quatre. Actualment, i segons les dades de Salut, a l'Hospital de Cerdanya hi ha quatre pacients ingressats amb covid-19.

L'Alt Urgell, mentrestant, segueix força alt, però amb una clara tendència a la baixa. Així, en les últimes hores la comarca ha passat d'un risc de 270,88 a un de 241, i d'una Rho de 0,69 a una de 0,63. A la Seu d'Urgell, el risc també baixa, de 368,05 a 332, així com l'Rho, de 0,69 a 0,63. Actualment, al Sant Hospital hi ha una persona ingressada amb covid-19.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot ha pujat lleugerament, de 167,91 a 170,07, però l'Rho ha baixat de 0,84 a 0,81. En les últimes hores s'han detectat 9 positius nous, de manera que l'acumulat de casos des que va començar la pandèmia ja és de 799.