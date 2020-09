La gent gran de l'Alt Urgell i d'Andorra estrenyen vincles

Aquesta setmana ha tingut lloc a Andorra la Vella una trobada entre el president de la Federació de Gent Gran del Principat d'Andorra, Fèlix Zapatero, i els vicepresidents, Andreu Pedra i Antoni Berengueres, amb el president del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de l'Alt Urgell, Amadeu Gallart, i el coordinador de la revista de l'Esplai de la Seu, Anys Daurats, Pere Farràs.

Tal com han indicat des del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de l'Alt Urgell, la reunió s'ha fet de manera informal i a petició dels representants alturgellencs. L'objectiu era "conèixer de primera mà l'estructuració associativa de la gent gran al Principat d'Andorra i molt especialment tot el que fa referència a la seva relació amb les institucions locals i governamentals del país". Els representants andorrans, afegeixen, "han exposat la seva situació, sobretot a la llum de l'actual situació sanitària, així com el conjunt d'ajuts econòmics i de suports institucionals que reben de les diverses administracions andorranes. Igualment han manifestat el seu interès per seguir de manera regular aquests contactes transfronterers".

Amadeu Gallart els ha agraït aquestes manifestacions i ha exposat la voluntat de potenciar el Consell Consultiu que presideix, "per aconseguir més serveis per a la gent gran, molt especialment pel que fa a la relació amb la regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la conselleria del mateix rang del Consell Comarcal i els serveis socials de l'Alt Urgell (CAPAU)". Pere Farràs, mentrestant, ha presentat als representants andorrans la revista Anys Daurats i ha recordat amb satisfacció el precedent de la darrera trobada esportiva transfronterera de la gent gran, celebrada a Andorra. De fet, aquesta activitat ja fa anys que se celebra amb èxit a l'Alt Urgell i a Andorra de forma alterna.