260x366 L'Alt Urgell commemorarà el Dia Internacional per a l'Eliminació de la violència envers les dones en línia L'Alt Urgell commemorarà el Dia Internacional per a l'Eliminació de la violència envers les dones en línia

Un any més, l'Alt Urgell es prepara per a commemorar el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les Dones que se celebra el pròxim 25 de novembre. Enguany, però, es farà en línia, a causa de la situació sanitària provocada pel Covid-19. L'Oficina Jove de l'Alt Urgell, el Servei d'Intervenció Especialitzada i el Servei d'Informació i Atenció a les Dones són els responsables d'organitzar un seguit d'accions, promogudes pel Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell. Les activitats que s'han organitzat pretenen ser una eina de sensibilització cap a la ciutadania, en el sentit que per tal d'eradicar la violència masclista de la nostra societat és imprescindible treballar des de la prevenció i la conscienciació ciutadana.

El dimarts 24 de novembre al matí s'iniciarà el programa amb una formació interna per a treballadors, treballadores i càrrecs electes de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell sobre la importància de treballar amb perspectiva de gènere. El mateix dia a les 18.30 hores s'oferirà el taller de prevenció de violències masclistes "Acompanyar les masculinitats". La proposta està adreçada a famílies i serà facilitada per Sònia Notario Entor. Les inscripcions són gratuïtes i les places molt limitades. Per inscriure-s'hi, cal contactar amb igualtat@capau.cat

El 25 de novembre, com a alternativa a la lectura presencial del manifest institucional, Ràdio Seu oferirà a les 11.30 hores una lectura gravada, a càrrec de noies i dones diverses de la comarca. Val a dir que des del dia 23 de novembre es podran escoltar diferents falques del manifest.

D'altra banda, amb el títol "76..." l'artista de dansa contemporània Marta Moran Souto i l'artista plàstica Judit Rodrigo representaran el nombre de dones assassinades a l'estat espanyol en el que portem d'any. La 'performance', iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones i l'Oficina Jove de l'Alt Urgell, tindrà lloc i s'enregistrarà per la periodista Eva Clausó, a porta tancada, al pati de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell. La seva estrena i difusió en línia es realitzarà durant la setmana del 25 de novembre pels diferents canals de comunicació i xarxes socials de les entitats organitzadores.

Finalment, cal destacar que a partir d'aquest divendres 13 i fins al dia 19 de novembre es podrà veure la instal·lació, resultat de la 'performance', al pati de la Biblioteca Sant Agustí.