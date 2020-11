L'Alt Urgell s'afegeix al Gran Recapte d'Aliments virtual

El Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell (CAPAU), a través del projecte Aliments per la Solidaritat, on col·laboren Creu Roja i La Seu Solidària, ha demanat a la ciutadania que participi en la 12a edició del Gran Recapte d'Aliments. Tindrà lloc els dies 20 i 21 de novembre, tot i que les donacions al punt de recollida ja es troben actives des d'aquest dilluns. A causa de la situació sanitària, i per tal de preservar la salut de les persones voluntàries i donants, enguany no es podrà fer l'habitual recollida d'aliments. És per això que aquesta 12a edició del Gran Recapte d'Aliments es realitzarà de manera virtual.

La representant del CAPAU i tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Marian Lamolla, ha remarcat que "aquest any el Gran Recapte es presenta com un repte. Un repte com a societat, per donar resposta a la greu crisi social provocada per la situació de pandèmia que estem vivint". Lamolla ha afegit que "tot i la greu situació que estem travessant, cal més que mai ser solidaris amb les persones vulnerables que tenim al municipi i a la comarca" i ha concretat que "a dia d'avui, el projecte Aliments per la Solidaritat treballa amb 220 famílies mensualment a la Seu i comarca".

Com es farà el Gran recapte

La pandèmia de covid-19 ha obligat als Bancs dels Aliments a reinventar la campanya massiva de recollida d'aliments i convertir-la en una campanya virtual de donacions. És a dir, no es podrà fer la tradicional recollida física d'aliments, sinó que es demana a la ciutadania que faci una donació econòmica a la caixa del supermercat que es destinarà a la compra d'aliments.

Les donacions també es podran fer a www.granrecapteoline.com. D'aquesta manera, la campanya es transforma per minimitzar el risc de contagi i suprimir la classificació dels aliments recaptats. Val a dir que el Gran recapte en línia estarà operatiu fins al 16 de desembre.

Respecte a aquest nou format per a recollir aliments, Marian Lamolla ha afirmat que "cal agrair als comerços col·laboradors, ja siguin comerços locals o cadenes de supermercats, la seva predisposició en aquest nou format. Les aportacions es podran fer directament a la caixa dels establiments o a través de transferència". Lamolla també ha concretat que " les aportacions dels comerços locals seran destinades directament al Banc d'Aliments de la Seu d'Urgell i les aportacions a les cadenes seran distribuïdes a través del Banc d'Aliments de Lleida".

Pel que fa als voluntaris i voluntàries, aquests seran presents als punts de recollida el divendres 20 i dissabte 21 de novembre a l'entrada de la botiga amb peto d'un sol ús i mascareta, en torns de 4 hores. Les seves funcions seran informar els clients del canvi d'operativa per motius de seguretat a causa de la pandèmia, i de com es pot donar aquest any a la caixa, al moment de pagament de la resta de la compra, a través d'una donació monetària amb codi de barres.