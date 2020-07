Els alcaldes de l’Alt Urgell demanen ajuda a Mossos i Agents Rurals per l'increment d'actes incívics

Els alcaldes de l’Alt Urgell han demanat l’ajut del cos de Mossos d’Esquadra i el d’Agents Rurals per tal de posar fre a la proliferació de festes amb consum d’alcohol a la via pública i en espais naturals, així com també a l’augment del nombre de persones que es banyen en trams de rius no autoritzats per a aquests usos. La problemàtica s’ha debatut aquest dimecres en el decurs de la reunió del Consell d’Alcaldes, amb la presència, en aquest punt de l’ordre del dia, dels màxims representants de Mossos d’Esquadra i Agents Rurals a la comarca, Josep Anton Rodríguez i Alfons Picazo, respectivament.

Pel que fa al consum d’alcohol a la via pública i en espais naturals, tant els alcaldes com el representant del cos policial han expressat la seva esperança que les sancions que acaben de ser aprovades pel govern de la Generalitat, i que oscil·len entre els 3.000 i els 15.000 euros, tinguin efectes dissuasius i, en conseqüència, aquests tipus de festes vagin a la baixa els pròxims dies. Amb tot, el representant de Mossos d’Esquadra ha demanat la col·laboració ciutadana per tal que es posi en coneixement de la policia qualsevol acte d’aquesta mena.

Quan a l’increment de banyistes en trams de rius no autoritzats per a aquesta pràctica, alguns alcaldes han lamentat la massificació de determinats indrets, que en molts casos va acompanyada d’actes incívics, com ara la destrucció dels senyals que indiquen la prohibició del bany, l’abandonament de deixalles o fins i tot certes actituds que han pogut alterar la convivència entre els propis banyistes.

El representant de Mossos d’Esquadra confia que la incorporació de nous agents a la comissaria de la Seu a partir del pròxim dilluns permeti una vigilància més àmplia i intensiva d’aquests punts problemàtics. D’altra banda, els alcaldes han acordat adreçar-se a la consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Teresa Jordà, per demanar-li un augment de la plantilla d’Agents Rurals a l’Alt Urgell, la comarca —recorden— amb més superfície arbrada de Catalunya i, en canvi, amb una dotació d’agents “clarament insuficient”.

D’altra banda, a la reunió del Consell d’Alcaldes hi han pres part també, en aquest cas per via telemàtica, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Lluís Ridao, i altres alts càrrecs i tècnics de l’organisme per informar de les noves línies d’ajut per als municipis, entre les quals destaquen les actuacions per a la prevenció d’inundacions en trams urbans, amb aportacions de fins al 80% del cost de l’obra, IVA a part, i les actuacions de manteniment de lleres, també en trams urbans en els quals els ajuntaments hi tenen competències.

El Consell d’Alcaldes ha tractat altres qüestions, entre les quals els seguiments dels projectes Impulsa Energia, Camina Pirineus i Forest4Local, tots ells emmarcats en els fons FEDER, i del túnel de Tresponts. També s’han abordat temes de telecomunicacions.