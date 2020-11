L'Alt Urgell demana formalment que s'agilitzi l'obertura de la frontera amb Andorra

La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, han demanat formalment a la Generalitat que agilitzi l'obertura de la frontera amb Andorra. La petició l'han fet arribar a la consellera de Salut, Alba Vergés, i al conseller d'Interior, Miquel Sàmper, a través d'una carta, a la qual ha tingut accés aquest mitjà.

En la missiva mostren la seva "preocupació i inquietud" pel fet que a l'esborrany del procés de desescalada que prepara la Generalitat, no es preveu el desconfinament perimetral de Catalunya fins a mitjans de gener. En aques sentit assenyalen que per a la gent de l'Alt Urgell "és inconcebible no poder anar a Andorra durant tres mesos i viceversa", sobretot, indiquen, perquè són moltes les famílies que viuen a banda i banda de la frontera política, però també perquè, "des de sempre, Andorra i l'Alt Urgell es necessiten mútuament", assenyalen. Així, assenyalen que les crisis a Andorra tenen "un impacte molt significatiu a la nostra comarca".

A banda d'aquest fet, a la carta també assenyalen que no es pot oblidar l'ajuda que ha prestat i presta el Principat d'Andorra en aquests mesos de pandèmia. Així, Lladós i Fàbrega recorden que "a part de famílies, tenim 1.600 treballadors fronterers, i els sistemes de salut pública i d'atenció primària d'ambdós costats de la frontera han estat en excel·lent coordinació des del primer moment per garantir una correcta traçabilitat dels casos positius i contactes estrets que es detectaven tant a Andorra com a l'Alt Urgell". En aquest sentit, interpel·len a la consellera Vergés, assenyalant que ella mateixa "coneix de primera mà la bona cooperació que hi ha hagut sempre amb el ministeri de Salut andorrà".

També recorden que "el Principat ens va ajudar durant la primera onada (i també en aquesta segona), posant la seva UCI a la nostra disposició i s'hi van ingressar tres pacients de la comarca". A més, assenyalen que des de fa un temps, l'Hospital de la Seu deriva a Andorra les PCR i això permet tenir els resultats amb molta agilitat.

A la carta, també recorden que durant la desescalada del primer confinament es va acabar assimilant als ciutadans andorrans amb els de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran pel que fa a les restriccions de mobilitat. Una qüestió que ara voldrien que es repetís. Per això "demanem al nostre govern que sigui receptiu a la demanda que us fem i permeteu la circulació entre l'Alt Urgell i Andorra, i que els nostres veïns andorrans tinguin únicament les mateixes restriccions de mobilitat que els ciutadans de l'Alt Urgell".