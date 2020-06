La Seu i l'Alt Urgell es promocionen com a destí "privilegiat" i segur en un estiu marcat per la covid-19

La Seu d'Urgell i el conjunt de l'Alt Urgell es volen posicionar com a destí turístic "privilegiat", tenint en compte que "els espais a l'aire lliure, a la natura i amb poques aglomeracions" són més segurs de cara a minimitzar el risc de contagi de la covid-19, segons ha afirmat l'alcalde de la capital alturgellenca, Jordi Fàbrega. Per tal de donar a conèixer els atractius de la comarca, s'ha engegat una campanya conformada per un vídeo d'uns dos minuts de durada i a partir del qual se'n deriven onze càpsules diferents. De moment, les previsions d'ocupació per aquest estiu són més altes a les cases rurals que als hotels, tal com ha dit la tinent d'alcalde de Promoció de la ciutat, Mireia Font, que ha afegit que també estan arribant autocaravanes.

Fàbrega ha reconegut que aquest serà un "estiu complicat" pel fet d'haver arribat "enmig de la pandèmia de la covid-19". Tot i això, ha destacat que els primers visitants que han vingut a la capital alturgellenca i al conjunt de la comarca han manifestat sentir-se "segurs" després de poder comprovar que, de forma general, els seus habitants respecten les principals mesures de seguretat que passen pel distanciament social, l'ús de la mascareta i la higiene de mans.

De fet, l'audiovisual turístic pretén mostrar les "qualitats" i "possibilitats" que hi ha en aquesta part del territori, segons ha explicat l'alcalde de la Seu d'Urgell. Així, ha destacat que a la comarca es poden desenvolupar diferents activitats, com ara rutes de senderisme o practicar ràfting, escalada o parament, a més de descobrir el patrimoni cultural -encapçalat pel romànic- i gaudir degustant diversos productes de proximitat.

El vídeo, que acaba amb el lema "Et sorprendrà!", està protagonitzat per una família tipus, concretament una de formada per una dona amb un fill adolescent i una altra de més petita i una persona de la tercera edat. A més, s'ha fet un joc de paraules amb el mot 'selfie', convertit en 'Seufie' en aquesta acció promocional. Paral·lelament, s'ha engegat una campanya a través de les xarxes socials, la qual culminarà amb un sorteig d'una estada de cap de setmana a la comarca.

L'anunci promocional se suma a tot un seguit d'accions que s'han dut a terme durant el període de confinament i desescalada de cara a posicionar aquest territori com a destinació turística post-covid-19, segons ha explicat Font, que ha posat com a exemple les visites virtuals de la Seu Medieval o el mapa que recull tots els punts de la ciutat que tenen algun tipus d'interès des del punt de vista natural.

Per la seva banda, el vicealcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, ha dit que la campanya suposa una eina més de reactivació econòmica del territori i ha assegurat que el sector turístic pot esdevenir una "oportunitat" de cara a la represa de la 'nova normalitat'. A més, ha volgut recordar accions que s'han dut a terme per fer front a la situació provocada per la crisi sanitària de la covid-19, com ara les línies de subvencions per a empreses que han cessat la seva activitat o les dirigides a persones que han vist com baixaven els seus ingressos.

En marxa el Casal d'Estiu municipal

D'altra banda, l'Ajuntament urgellenc també ha donat conèixer que aquest dilluns ha obert portes el Casal d'Estiu municipal, que enguany compta amb nou torns diferents. En total, més de 80 nens i nenes gaudiran aquest estiu d'aquesta proposta lúdica i de lleure. Aquest estiu tots els infants seran uns 'superherois', tot descobrint què els apassiona més. A més, comptaran amb l'ajuda de la " Superanticovid", una heroïna que "ve a lluitar contra el virus i a fer passar molts moments divertits als nens". " Jumangi" és el fil conductor d'enguany amb el qual nens, nenes i joves viuran "una gran experiència a través de la natura, del joc i el lleure", tal com han explicat des de l'Ajuntament. Els infants podran gaudir d'activitats com piscina, excursions, jocs de cooperació, jocs d'aigua, teatre, caminades, activitats de descoberta de l'entorn, jocs de taula, entre altres propostes lúdiques i de lleure.

Comença l'Insomni

El que també comença aquesta setmana és el programa Insomni d'oci nocturn a la Seu d'Urgell. El consistori ha explicat que una de les primeres propostes serà una representació de teatre amb actors locals: Quedem, una reflexió sobre situacions d'amor en època de confinament. L'obra es podrà veure aquest dijous, 2 de juliol, a les 22h, a la plaça de Joan Sansa. Està protagonitzada per tres joves artistes de l'Alt Urgell: Ariadna Llobet, Joel Pla i Ivan Caro. Ha estat creada especialment per a aquest acte i l'objectiu amb què la van idear era explorar situacions que els han passat personalment durant el seu confinament o bé històries que han vist a la televisió o que han llegit. Per tant, totes les escenes estan basades en històries reals viscudes els darrers mesos i molta gent s'hi podrà veure reflectida d'alguna manera.