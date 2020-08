L'Alt Urgell posa en valor el seu patrimoni agroalimentari

L'associació Menja't l'Alt Urgell, que aplega a una trentena de productors agroalimentaris de la comarca, ha posat en marxa un seguit de rutes per tal de posar en valor i donar a conèixer el seu patrimoni agroalimentari. Fa un parell d'anys va idear set rutes gastronòmiques que permeten conèixer els diferents productors i tot allò que elaboren i combinar-ho amb visites a equipaments culturals i àpats a restaurant de la comarca. Ara, han anat un pas més enllà i pràcticament cada setmana d'agost han organitzat una d'aquestes rutes guiades.

Una de les responsables de l'associació, Marisol Salvardó, ha explicat a l' Ara Pirineus que les dues primeres rutes han funcionat molt bé i han aplegat, en total, a una vintena de persones. De cara a la següent, programada per dijous que ve, ja hi ha vuit reserves, i creuen que acabaran arribant a les deu places màximes que s'ofereixen.

Salavadó s'ha mostrat satisfeta de la resposta del públic, i ha explicat que n'hi ha tant d'arreu de Catalunya com de la mateixa comarca de l'Alt Urgell. En aquest sentit, ha apuntat que "hi ha gent de la comarca que aquest any no ha pogut marxar de vacances però ha volgut aprofitar per conèixer el patrimoni que té més a prop".

Les rutes programades aquest agost permeten conèixer algunes de les nombroses formatgeries artesanes que hi ha a la comarca, així com una cerveseria artesana, un molí fariner, un productor de cereal i verdura ecològica, una explotació ramadera on s'hi fa carn ecològica, una herboristeria, una productora de confitures, així com diversos espais museogràfics de la comarca. L'associació vol mirar d'organitzar una altra sessió de rutes de cara al setembre.