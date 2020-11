L'Alta Cerdanya s'encamina cap a unes festes de Nadal sense esquí

L'Alta Cerdanya i el Capcir s'encaminen cap a unes festes de Nadal amb les estacions d'esquí tancades. En el missatge institucional ofert aquest dimarts al vespre, el president de la República, Emmanuel Macron, ha assegurat que veu "impossible" poder obrir les estacions d'esports d'hivern abans de les festes i s'ha mostrat partidari d'esperar a poder fer-ho en unes condicions de major seguretat ja de cara al gener.

Lògicament, aquesta decisió ha deixat molt preocupat al sector, ja que podria tenir unes conseqüències econòmiques devastadores per a territoris molt depenents de l'esquí, com ara l'Alta Cerdanya i el Capcir. Tot i aquestes paraules de Macron, la decisió encara no és ferma i, de fet, el govern francès encara manté contactes amb representants locals i del sector per mirar d'acordar una solució. El que sí que seguirà tancat almenys fins al 20 de gener seran els restaurants.

D'altra banda, el que sí que es podria recuperar abans de festes seria la mobilitat lliure a les fronteres de Cerdanya i l'Aran. Si la situació sanitària evoluciona favorablement, França aixecarà el confinament domiciliari el 15 de desembre i ja permetrà la lliure circulació, tot i que hi haurà toc de queda de 21 a 7h. Catalunya, per la seva banda, ja ha anunciat que -si la situació sanitària és bona- aixecarà el confinament perimetral el 21 de desembre, de manera que aquell dia ja no hi hauria restriccions per entrar i sortir del país. A hores d'ara, la frontera no està tancada, però només es pot creuar per motius justificats i de primera necessitat.

En cas que es confirmi el tancament de les estacions d'esquí de l'Estat francès fins a mitjans de gener, això podria fer que per festes la Baixa Cerdanya funcionés a ple rendiment, amb estacions i establiments de restauració oberts, atraient el públic que habitualment va a l'Alta Cerdanya, ja que la circulació per la frontera ja seria lliure. El mateix podria passar amb altres territoris fronterers amb estacions d'esquí, com el Ripollès, l'Aran o Andorra. Justament, i possiblement preveient situacions com aquestes, Macron també ha anunciat que l'obertura de les estacions d'esquí és una qüestió que voldria coordinar a nivell europeu.