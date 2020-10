L'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà volen que les restriccions s'adaptin a la realitat del territori

L'alcalde del Pont de Suert, José Antonio Troguet, ha fet arribar a Salut el desacord amb les noves mesures per frenar els contagis de coronavirus, que no distingeixen l'afectació de la pandèmia per territoris. Troguet ha dit que "es pot limitar els comensals per taula i el nombre de taules" però fer tancar "és excessiu" en municipis com el Pont de Suert, tenint en compte la situació actual. Recordem que, segons Salut, l'Alta Ribagorça es troba en situació de zero risc, tenint en compte que fa setmanes que no s'hi detecten casos de covid-19. En aquesta mateixa línia, el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isus, ha dit que les mesures són "dures" per llocs amb risc de rebrot baix o moderat, com és el cas del Pallars Sobirà.

Per la seva banda, la presidenta del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Maria José Erta, ha dit que "és necessari i prioritari" preservar la salut de les persones i el sistema sanitari però demana " una millor anàlisi pandèmica del territori" a l'hora d'aplicar les mesures restrictives. Erta ha afegit que "s'ha de ser contundent" davant la crisi sanitària actual però ha demanat "tenir en compte les zones, municipis i àmbits en els quals no hi ha casos de contagis o la seva influència és mínima". També ha apel·lat a la "capacitat de diàleg i acord" per tal de poder consensuar mesures immediates d'acompanyament, que facin viable la continuació dels negocis i la protecció de la ciutadania.

L'alcalde del Pont de Suert ha afegit que alguns bars i restaurants fan una funció social on molta gent gran va a dinar i ara es quedaran sense poder-ho fer. Troguet ha apostat per limitar el nombre de comensals per taula, una o dues, i no pel tancament. També ha parlat de tots aquells treballadors d'empreses de fora que es desplacen a la comarca per treballar i han de dinar a bars i restaurants.

Des de la Federació d'Hostaleria de Lleida, s'han expressat en la mateixa línia i han dit que s'haurien pogut aplicar mesures "més laxes" a les comarques amb menys risc. També han lamentat que s'apliquen amb la mateixa intensitat les restriccions als llocs on hi ha més casos que als que n'hi ha menys.