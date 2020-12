L'Alta Ribagorça inicia una campanya per fomentar el consum a bars i restaurants

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha iniciat la campanya 'Emporta't l'Alta Ribagorça a casa', per tal de reactivar i donar suport al sector de la restauració, davant les afectacions que està tenint per les limitacions decretades per la Generalitat. La campanya, que comença aquest dimarts, forma part d'una de les accions promogudes pel Pla de reactivació socioeconòmica amb l'objectiu d'incentivar i promoure el consum als bars i restaurants de la comarca. Al mateix temps, des del Consell Comarcal asseguren que "vol posar en valor el territori i els seus atractius identitaris tant paisatgístics com de patrimoni material i immaterial". A més, assenyalen que 'Emporta't l'Alta Ribagorça a casa' dona continuïtat a la campanya Take away' d'ajudes al sector, iniciada al mes de juliol, amb la distribució de bosses per facilitar el menjar per emportar.

En aquesta nova campanya, els establiments obsequiaran els seus clients amb un calendari, editat amb imatges de la comarca, que s'obtindrà en haver segellat totes les caselles de les targetes 'Emporta't l'Alta Ribagorça a casa', amb un total de vuit consumicions (que oscil·laran entre els 5 euros als bars i els 20 euros als restaurants).

Des del Consell Comarcal han remarcat que el sector serveis és una de les activitats econòmiques més importants de la comarca i suposa el 70% del total de l'economia. En concret, l'Alta Ribagorça disposa de prop de 70 establiments de restauració "que son un actiu que afavoreix la cohesió social i el turisme", indiquen. "La campanya és una crida a la solidaritat de la ciutadania per ajudar aquests establiments que tant estan patint la pandèmia", ha afegit la presidenta del Consell Comarcal, Maria José Erta.