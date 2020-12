L'Alta Ribagorça premia quatre projectes de joves emprenedors

Les circumstàncies actuals derivades del covid-19 també han afectat la setzena edició del Premi Jove Emprenedor Alta Ribagorça, que s'ha celebrat aquest dilluns al migdia a la seu del Consell Comarcal, a càrrec de la presidenta de la institució, Maria José Erta. Sense públic assistent i sense l'acte de distinció a la trajectòria laboral de la dona emprenedora, l'edició d'enguany ha agafat un format íntim, segons han indicat des de l'ens.

Quatre projectes empresarials iniciats aquest 2020, liderats per joves de la comarca, han estat premiats. El primer premi, dotat en 810 euros, ha recaigut a PYRENEEBIKES S.L. MOTORCYCLE RENTAL & TOUR, una empresa de lloguer i realització de rutes amb moto amb roadbook pel Pirineu i servei de taxi adaptat. Albert Ariño, al capdavant del projecte, ha afirmat que vol promocionar la ruta transpirinenca, situant el Pont de Suert com a centre neuràlgic d'aquesta. En segona posició, Aitor Jurado d'INTREPID KAYAKS ha vist reconeguda la seva emprenedoria d'obrir una botiga de venda de productes i serveis d'esports de muntanya i turisme actiu a la capital de comarca, amb un xec dotat amb 607,50 euros. El tercer premiat, amb 405 euros, ha estat Eric Cantero que ha obert el restaurant LA TAVERNETA APRÈS-SKI, ubicat a Boí, amb ambientació temàtica d'esquí. Finalment i com a reconeixement, Norma Herrero de l'empresa MERAKI, que ofereix un nou servei de quiromassatge i reflexologia podal, s'ha endut un xec de 200 euros.

"Tots ells mereixen ser guanyadors i els hi hem de donar la visibilitat que es mereixen. Amb aquests premis, volem fer valdre l'emprenedoria jove que és vital i necessària, i ara més que mai. Treballar en un projecte personal t'omple de satisfacció i comporta treball i sacrifici. Agraïm enormement la valentia de tirar endavant projectes al territori, ja que entre tots sumem" ha afirmat Erta.

La presidenta del Consell Comarcal també ha explicat la decisió de la institució d'ajornar l'acte de reconeixement a la trajectòria professional d'una dona de la comarca. "La situació actual deshumanitza un acte molt emotiu i hem cregut necessari ajornar-ho fins a l'any que ve", ha indicat.

Obsequi per al Concurs solidari de la postal de Nadal

D'altra banca, també aquest dilluns, el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha volgut agrair la participació de tots els escolars d'entre 3 i 17 anys, que han participat en el I Concurs Solidari de la Postal de Nadal, lliurant-los un petit obsequi. La presidenta, Maria José Erta, ha fet entrega del val de 100 euros bescanviable als establiments i comerços de la comarca a Nicole Ortiz Sedlácková, alumna 4t ESO de l'institut del Pont de Suert, guanyadora del concurs. El donatiu de participació s'ha destinar al fons per la Marató de TV3.