L'Alta Ribagorça forma als professionals educatius i de la salut en matèria de sexualitat i afectivitat

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, a través de la Taula de Salut d'Infància, ha posat en marxa una iniciativa de f ormació al professorat, sector educatiu i personal tècnic dirigida a millorar el coneixement en sexualitats i afectivitats. El curs, que s'iniciarà el pròxim 29 d'octubre i durarà fins al 18 de març, s'ha estructurat al llarg de sis sessions on es tractaran aspectes com l'anatomia i la fisiologia de les sexualitats, l'ètica relacional, la intel·ligència eròtica-afectiva, els riscos i els límits, entre altres.

La formació està dirigida per l' associació Arrelant Magranes, integrada per quatre professionals llicenciades en àmbits com psicologia, educació social, biologia, periodisme i educació Infantil i primària. Aquesta formació està reconeguda pel Departament d'Ensenyament i es realitzarà via en línia. Des de l'associació expliquen que la metodologia emprada en el projecte oferirà dinàmiques actives i participatives, basades en l'aprenentatge vivencial. Així mateix s'oferiran eines i recursos, materials pedagògics propers al món dels i les adolescents, fent especial èmfasi des dels deu fins als divuit anys.

La presidenta del Consell Comarca, Maria José Erta, ha explicat que "creiem que pot tenir molt bona acceptació entre els nostres professionals, ja que és una formació molt específica que és difícil de trobar fora de les grans capitals i que pot oferir eines i recursos interessants cap a l'alumnat". També ha afegit que "des del Consell, fem l'esforç d'assumir el cost per tal d'avançar en l'educació a la comarca". Per tal d'inscriure-s'hi cal contactar amb el Consell Comarcal i les sol·licituds s'acceptaran per rigorós ordre d'inscripció, ja que les places són limitades. El termini d'inscripció romandrà obert fins al 22 d'octubre.

Millora de competències digitals

D'altra banda, el Consell Comarcal també ha donat a conèixer que els darrers mesos e ls treballadors que té contractats en el marc del programa "Treball i Formació" s'han pogut formar en àmbits com cultura, participació, civisme digital, tecnologia, ús de l'ordinador i sistema operatiu. Ho han fet a través de dues línies formatives de 30 hores lectives cadascuna.