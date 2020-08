Antoni Flores es manté com a president d'ERC al Pallars Jussà

Esquerra ha celebrat aquest divendres el congrés comarcal de l'executiva al Pallars Jussà per elegir la candidatura que liderarà el partit a la comarca durant els pròxims quatre anys. L'actual president, Antoni Flores, repetirà quatre anys més al capdavant de l'executiva comarcal, i ho farà acompanyat d'alguns càrrecs que també repeteixen mandat. És el cas de l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, el cap de llista de Salàs de Pallars, Toni Millet o el president de Jovent Republicà al Pallars Jussà, Pol Oliva.



En aquesta ocasió, però, hi ha una novetat, la creació d'una Secretaria General. Des de la formació han destacat que això permetrà " coliderar l'executiva d'una forma més paritària". Aquesta estarà ocupada Valença Castells, de Castell de Mur, " una dona, jove i d'un dels municipis més despoblats i per tant amb menys representació", han indicat des d'Esquerra.



Flores, que actualment és vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà i segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tremp, és enginyer tècnic industrial mecànic de professió i fa 25 anys que milita a Esquerra Republicana. A banda de la presidència de la comarcal també liderarà la Secretaria de Finances. La resta d'integrants de l'executiva seran, a banda de Castells a la Secretaria General i d'Organització, Sònia Clotet a la Secretaria d'Imatge i Comunicació; Sílvia Servent a la Secretaria de les Dones; Maria Pilar Cases a la Secretaria de la Política Municipal; Toni Millet a la Secretaria de Ciutadania; Jordi Navarra a la Secretaria de Transició Ecològica i Pol Oliva a la Secretaria de Joventut.

Des d'Esquerra també han indicat que la llista "és paritària i amb representació tant de la militància com dels càrrecs electes de la comarca, així com representants de municipis diversos, amb presència de les tres principals poblacions del Pallars Jussà: Tremp, La Pobla de Segur i Isona".



Al Congrés hi han assistit militants comarcals i membres de l'executiva regional de l'Alt Pirineu i Aran, així com la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran i alcaldessa d'Isona i Conca Dellà, Rosa Amorós, i el president de la Federació regional de l'Alt Pirineu i Aran, Josep Castells. Aquest ha estat el penúltim congrés comarcal de la federació, i ara només queda fer el de l'Aran.