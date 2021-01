Ara resulta que hi entenem, en marques de vacunes!

Que si Pfizer, que si Moderna, que si AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik –mal anomenada, la russa-... Ara resultarà que hem agafat uns nivells d'expertesa sobre vacunació, immunologia i epidemiologia que fa feredat! Que quina és millor, que si no s'han provat prou, que si són experiments, fins i tot que si ens implanten un xip de control!

Gran part de la població, sigui quina sigui la seva relació de coneixement i/o experiència amb la ciència, es veu legitimada per opinar públicament sobre les vacunes que s'estan administrant per abatre la pandèmia mundial. Evidentment, tothom pot opinar i dir el que vulgui, però cal tenir present què comporten les nostres opinions. Generar un debat públic sobre les vacunes em sembla bé, però sempre que en tinguem coneixement suficient i les nostres opinions siguin productives, vagin en el sentit que vagin, però productives.

Jo, com no en tinc ni idea de medicina, ni de genètica, ni de ciència en general, no opino sobre el tema, però no m'agrada que es confongui la població amb debats que poden agreujar la situació actual, soc de les que confio en les persones que hi entenen i si em recomanen vacunar-me, ho faig.

Ho faig perquè crec en les vacunes, sigui la quina sigui, perquè salven milions de vides anualment, perquè hi he confiat quan per viatjar m'he hagut de vacunar sense plantejar-me l'efectivitat i, molt menys, sense saber-ne la marca de la que m'administraven. Quan ets mare, l'única marca de vacuna que et sona és la Bexsero, que a nosaltres ens va enganxar amb problemes de distribució, a part d'aquesta no sé pas com es diuen cap de les vacunes que m'han administrat ni a mi, ni al meu fill al llarg de les nostres vides.

I no em tracteu d'il·lusa, sé perfectament que la indústria farmacèutica és de les més influents i interessada econòmicament, però confio en la ciència i en la gent que l'estudia. Així doncs, quan m'arribi el torn em vacunaré sense dubtes i confiada, o algú creu que els països econòmicament més rics estarien vacunant tot el seu col·lectiu sanitari si no fos segur fer-ho? I aquesta n'és una altra, els països econòmicament més rics, quan arribaran les vacunes a l'Àfrica, a Sud-Amèrica i a alguns països asiàtics?