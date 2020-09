Taula de treball per intentar tenir una temporada d'esquí segura

El Conselh Generau d'Aran ha creat una taula de treball amb Baqueira Beret i el Gremi d'Hostaleria per afrontar la temporada d'hivern amb l'actual situació de pandèmia. Aquest mateix dimarts al matí ja s'ha produït una reunió a la seu del Conselh Generau d'Aran entre el govern aranès, representants del Gremi d'Hostaleria i Baqueira Beret i responsables del sistema sanitari aranès. S'han tractat els circuits i protocols a seguir durant la temporada d'esquí tenint en compte la presència del covid-19, en la mateixa línia que ja s'ha fet amb les escoles i instituts d'Aran

En aquesta reunió, s'ha acordat la creació d'una taula de treball entre el govern d'Aran, els responsables sanitaris, el Gremi d'Hostaleria i Baqueira Beret, per, en primer lloc, definir els circuits a seguir en cas de detectar-se casos positius en aquests sectors i també per supervisar i posar en comú els plans de contingència que aquestes empreses preparen per a encarar l'hivern, així com per fer un seguiment durant la temporada d'hivern.

Segons ha declarat la consellera d'Igualtat, Salut i Benestar, Maria Vergés, "l'objectiu d'aquesta taula de treball és, tal com hem fet amb el sector educatiu, intentar avançar-nos i actuar amb la major celeritat i eficàcia possible davant un cas de covid-19, tant en les persones que ens visiten com en els treballadors de les empreses del sector turístic" i ha afegit que " l'estabilitat del sistema socioeconòmic de la Val d'Aran, i de les famílies que depenen del turisme, necessiten en bona part que la temporada d'hivern funcioni. Per això hem d'intentar entre tots establir una estratègia comuna que ens ajudi a afrontar-la amb unes certes garanties".

Durant la reunió, s'ha tornat a reiterar la necessitat que, tal com ja s'ha reclamat a la Generalitat, l es proves PCR es puguin realitzar a l'Espitau Val d'Aran, la qual cosa implicaria una major rapidesa de resposta i evitaria danys majors.