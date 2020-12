L'Aran i el Pallars Sobirà assoleixen una situació de risc molt baix

La situació epidemiològica ha millorat força en dues comarques de l'Alt Pirineu així com a l'Aran. Aquest darrer territori és justament el que presenta una millor situació actualment, ja que segons Salut el risc és zero. Ja fa dies que les xifres anaven millorant i, de fet, dilluns el risc era de 7 i la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) de 0,06. Recordem que si l'Rt està per sobre d'1 vol dir que la malaltia s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Tot i aquesta situació de zero risc, segons Salut dues persones de la vall segueixen hospitalitzades per covid-19.

L'altra comarca amb una situació de risc molt baix és el Pallars Sobirà, on des de dilluns aquest ha baixat de 71 a 10, mentre que l'Rt ha passat de 0,60 a 0,10. Segons Salut, però, hi ha una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19, quan dilluns no n'hi havia cap. L' Alta Ribagorça, mentrestant, es troba en una situació de risc moderat, després que des de dilluns aquest indicador hagi baixat de 250 a 50. L'Rt, mentrestant, ha caigut de 0,78 a 0,19.

El risc, en canvi, segueix sent molt alt en tres comarques. A Cerdanya, aquest ha baixat de 975 a 892 mentre que l'Rt ha caigut d'1,85 a 1,62, però segueixen sent xifres molt elevades. Ara mateix a l'Hospital de Cerdanya hi ha una persona ingressada per covid-19, quan dilluns no n'hi havia cap. El mateix passa al Pallars Jussà, que segueix amb uns índexs molt alts, tot i que en les últimes hores milloren. Concretament, el risc baixa de 1.228 a 787 i, la millor notícia, l'Rt cau per sota d'1, passant d'1,39 a 0,97. Segons Salut, hi ha 11 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, dues menys que dilluns.

A l' Alt Urgell, mentrestant, el risc ha pujat des de dilluns, de 267 a 294, mentre que l'Rt ha tornat a superar l'1, passant de 0,86 a 1,12. Ara mateix, al Sant Hospital de la Seu d'Urgell hi ha 10 ingressats per covid-19, un més que dilluns.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, la situació millora respecte a fa 24 hores. El risc ha baixat de 429 a 411 i l'Rt ha caigut d'1,07 a 1,04, tot i que segueix estant per sobre d'1 i, per tant, la malaltia està en situació expansiva. En les últimes hores s'han detectat 25 nous positius, de manera que l'acumulat de casos des que va començar la pandèmia és de 2.949.