L'Aran demana coordinació entre la Generalitat i França en l'aixecament de les restriccions de mobilitat

El Conselh Generau d'Aran ha demanat coordinació entre la Generalitat i l'Estat francès en l' aixecament de les restriccions de mobilitat. El govern aranès ha informat que ha dut a terme diverses gestions amb representants de totes dues parts per conèixer l'estat de les restriccions de mobilitat amb la frontera francesa i fer-los arribar la preocupació per l'impacte que aquestes limitacions tenen sobre l'economia aranesa. "Som conscients de la greu afectació que tenen per a l'economia de la Val d'Aran, especialment per als pobles del Baix Aran, les actuals limitacions provocades, d'una banda, pel tancament perimetral de Catalunya i, per un altre, pel confinament domiciliari en què es troben els ciutadans francesos", ha afirmat el conseller Francés Boya.

Recordem que la frontera amb França està oberta, però el confinament domiciliari vigent a l'Estat francès i el tancament perimetral de Catalunya no permeten la mobilitat habitual. En aquest sentit, el conseller i alcalde de Bossòst, Amador Marquès, ha afirmat que "hem fet arribar la nostra inquietud davant aquesta situació també a altres administracions, com la Diputació de Lleida, on com a diputat he demanat que el govern català harmonitzi el cessament dels confinaments perimetrals amb el de la mobilitat dels ciutadans francesos".

Per part seva, la síndica d'Aran, Maria Vergés, ha volgut reiterar el suport del govern d'Aran al teixit empresarial aranès, alhora que ha destacat "la necessitat de respectar les mesures establertes per les autoritats sanitàries i ser responsables per aconseguir baixar el risc de rebrot al territori i poder aconseguir així el tercer tram del Pla d'obertura de la Generalitat el dia 21 de desembre, amb el qual s'aixecaria el tancament perimetral de Catalunya". Quant al desconfinament de França, encara no s'han fet públiques les mesures oficials ni la data exacta.