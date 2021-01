L'Aran detecta 134 positius en una setmana i torna a fregar els 2.000 punts de risc

L'Aran ha detectat 134 positius de covid-19 els últims set dies. Així ho ha notificat el Conselh Generau d'Aran, que ha recordat a la ciutadania la necessitat de seguir totes les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries i ha recomanat reduir al màxim la interacció social durant aquestes setmanes. La detecció d'aquests casos ja s'està notant en els indicadors: el risc ha pujat en les últimes 24 hores de 1.504 a 1.944 i la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha passat d'1,17 a 1,36. Recordem que quan supera l'1 vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. El que es manté en 5 és el nombre de persones ingressades per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran.

Els índexs també segueixen pujant a Cerdanya: el risc passa de 762 a 828 i l'Rt puja d'1,04 a 1,14. Baixa força, en canvi, el nombre de persones ingressades per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, en passar de 9 a 5. A la resta de comarques de l'Alt Pirineu, en canvi, els indicadors van a la baixa. A l'Alt Urgell, el risc passa de 541 a 480 i l'Rt baixa de 0,90 a 0,81. Segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, hi ha 3 persones ingressades per covid-19 al Sant Hospital.

Al Pallars Sobirà, el risc baixa de 594 a 482 i l'Rt passa d'1,37 a 1,15, mentre que una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19, segons Salut. Al Pallars Jussà, el risc passa de 132 a 127 i l'Rt baixa d'1 a 0,97. També baixa, de 5 a 2, el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, segons les darreres dades ofertes per Salut. Finalment, a l'Alta Ribagorça el risc baixa de 73 a 57 i l'Rt cau de 0,64 a 0,50. Segons Salut, no hi ha cap persona de la comarca hospitalitzada per covid-19.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc pugi de 523 a 559 i l'Rt passi de 0,87 a 0,91. En les últimes 24 hores s'han notificat 28 nous positius, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 4.506 casos. Pel que fa a les vacunacions a la regió sanitària, Salut ha informat que en les últimes 24 hores s'ha injectat la primera dosi del vaccí 10 persones (en total l'han rebut 1.828 persones), mentre que 94 persones han rebut la segona dosi, fent pujar el total fins a 216.