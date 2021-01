L'Aran registra la tercera defunció per covid-19 en una setmana

El Conselh Generau d'Aran ha notificat una nova defunció per covid-19 a la vall, la tercera d'aquesta darrera setmana. Des del govern aranès han informat que es tracta d'una persona de 86 anys que estava ingressada a l'Espitau Val d'Aran i han transmès el condol als seus familiars. D'altra banda, en les darreres hores s'han notificat 22 nous positius a la vall, que se sumen als 19 confirmats aquest diumenge. Un d'ells, justament, correspon a un usuari de la residència Sant Antòni, que ha estat detectat gràcies a les proves periòdiques que es realitzen als usuaris i professionals d'aquest centre. La persona afectada és asimptomàtica, es troba aïllada i el seu estat és bo, mentre que la resta de residents són negatius. Amb aquest positiu s'ha posat en funcionament el pla de contingència de la residència, s'han tancat les visites i es realitzaran proves diàries per descartar nous contagis.

Pel que fa als indicadors de risc, les darreres dades ofertes per Salut encara no contemplen aquests darrers contagis notificats pel Conselh Generau d'Aran i indiquen que, respecte a divendres, el risc ha baixat de 2.215 a 1.167 i la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha caigut de 2,65 a 1,20. Recordem que quan la xifra és superior a 1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Pel que fa als ingressats per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran, divendres n'hi havia 4 i aquest dilluns són 5. Davant d'aquesta situació, el govern aranès ha recordat la necessitat de seguir totes les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries i ha recomanat reduir al màxim la interacció social durant aquestes setmanes.

Situació a l'Alt Pirineu

A l'Alt Pirineu, la situació millora lleugerament al Pallars Sobirà, tot i que la comarca segueix amb unes xifres molt altes. També respecte a divendres, el risc baixa de 1.254 a 1.035 i l'Rt passa de 2,78 a 2,29. Segons Salut, una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19. Al Pallars Jussà, el risc creix de 144 a 158 i l'Rt puja de 0,80 a 0,92, mentre que 4 persones de la comarca segueixen hospitalitzades per covid-19, segons Salut. A l'Alta Ribagorça, en canvi, el risc baixa de 212 a 122, però l'Rt puja de 0,92 a 1,07. Segons Salut, una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19.

A l'Alt Urgell, el risc baixa de 710 a 695, però l'Rt puja d'1,07 a 1,18. També baixa, respecte a divendres, el nombre d'ingressats per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, passant de 6 a 4. A Cerdanya, el risc baixa de 652 a 480 i l'Rt creix de 0,50 a 0,64, però es manté encara força lluny del llindar d'1. Pel que fa als ingressats per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, divendres n'hi havia 11 i aquest diumenge la xifra era de 9.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc baixi de 620 a 517, però l'Rt pugi de 0,86 a 0,90. Segons Salut, des de divendres s'han notificat 86 nous positius de covid-19, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia a la regió sanitària és 4.420 casos. Pel que fa a la vacunació, des de divendres s'ha injectat la primera dosi a 85 persones més, fent ascendir la xifra total a 1.789. La segona i darrera dosi, mentrestant, l'han rebut 80 persones, després que aquest diumenge es comencés a injectar a la residència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur.