La CUP i Arran mostren el seu rebuig als JJOO d’hivern durant la visita de Calvet

Representants d' Arran Alt Urgell i de la CUP Alt Urgell han mostrat el seu rebuig als Jocs Olímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Ho han fet aprofitant la visita que ha fet aquest divendres a la Seu d'Urgell. Quan ha arribat al Centre Cultural les Monges, on tenia prevista una reunió de la Taula estratègica de les estacions d'esquí i de muntanya, una desena de persones l'esperaven a fora amb cartells en contra dels Jocs Olímpics d'Hivern.

Miri @damiacalvet és molt fàcil i ho hem dit molts cops. Volem:



▶️ Projecte complert i informes econòmics i mediambientals

▶️ Pressupost i despesa pública prevista

▶️ Data del referèndum al territori



I després, ja fareu la vostra campanya. #StopJJOO https://t.co/88vJ7fNMiA — CUP Alt Urgell (@CUP_AltUrgell) July 17, 2020

El regidor de la CUP a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Bernat Lavaquiol, ha penjat un vídeo a les xarxes socials on es veu com demana al conseller poder parlar sobre la qüestió dels jocs i com Calvet respon que en aquest moment no els pot atendre, ja que ha d'assistir a aquesta reunió de la Taula. Totes dues formacions han lamentat que no se'ls hagi volgut atendre i han assegurat que es deu a la "manca de transparència" amb què s'està gestionant la candidatura olímpica. Des de la CUP han recordat que volen un projecte complet i informes econòmics i mediambientals; el pressupost i la despesa pública prevista i que es posi data a un referèndum al territori.