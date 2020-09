Arxivada la causa contra Batalla, Fierro i el secretari municipal de la Seu per la promoció a la Baixada del Molí

El titular del jutjat de primera instància i instrucció número 2 de la Seu d'Urgell va acordar a finals de juliol el sobreseïment lliure i l'arxivament de la causa contra l'exalcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla i l'extinent d'alcalde d'Urbanisme, Jesús Fierro, així com del secretari municipal, en no veure cap indici de delicte en la tramitació urbanística realitzada a la Baixada del Molí. Tot plegat s'ha donat a conèixer aquest dimecres en una nota emesa pel mateix alcalde de la Seu d'Urgell.

En aquest comunicat, es recorda que les diligències prèvies parteixen d'una denúncia anònima i de la posterior querella de la fiscalia que comportà un ampli desplegament policial a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i al Consell Comarcal de l'Alt Urgell el dia 28 de març de 2019. L'auto, que no ha estat recorregut per fiscalia i, per tant és ferm, és una peça separada de les diligències prèvies obertes arran d'aquesta denúncia anònima i la posterior querella de la fiscalia contra els principals representants de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

La peça separada que s'ha arxivat fa referència a possibles delictes en la construcció d'habitages a la Baixada del Molí, a la venda per part de l'Ajuntament de 14m2 de parcel·la sobrera en aquell indret, i a diverses tramitacions administratives. La conclusió del jutge és que " no concorre cap element que ens porti a afirmar la presència de delictes". Per aquest motiu "s'acorda el sobreseïment lliure de la causa a favor de tots els investigats".

L'exalcalde de la Seu, Albert Batalla, s'ha remès a les declaracions que va fer tant el 28 de març de 2019, dia de l'entrada de la Guardia Civil a l'Ajuntament; com el dia 26 de febrer de 2020, després de la seva declaració al jutjat per aquesta causa: "l'actuació per part de l'Ajuntament de la Seu, tant les decisions tècniques com polítiques, han estat sempre conforme la legalitat, buscant l'interès general i mai buscant l'interès particular". "Amb aquesta resolució judicial ferma, queda avalada la nostra tesi per tot el que inclou la tramitació de la Baixada del Molí" ha destacat Batalla.

Cal recordar que la denúncia anònima que va motivar la investigació de la Guardia Civil i la posterior querella de fiscalia inclou altres qüestions "per les quals encara no hem declarat, ja que la declaració del 26 de febrer de 2020 fou per la peça separada de la Baixada del Molí", ha explicat l'exalcalde. "Com hem dit i fet fins ara, estem a plena disposició de la justícia per abordar qualsevol altre dubte sobre la gestió municipal, tant política com tècnica, amb plena tranquil·litat de consciència i ganes de demostrar l'honorabilitat personal i institucional com a exresponsables polítics de les principals institucions de la ciutat", ha afegit.