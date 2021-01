260x366 L'Associació Esportiva Pallars rebrà el suport econòmic de PEUSA L'Associació Esportiva Pallars rebrà el suport econòmic de PEUSA

L'empresa energètica del Pirineu PEUSA ha establert un acord amb l'Associació Esportiva Pallars a través del qual s'implicarà a l'hora de desenvolupar l'entitat. "PEUSA ens ajuda a consolidar els llocs de treball que tenim a l'Associació", ha explicat el president de l'entitat, Lionel Pla, que ha afegit que "alhora, la seva contribució és una manera de subvencionar les famílies, perquè amb el seu suport se'ls evita haver de pagar una quota més elevada". Les 800 activitats anuals que organitza l'Associació entre l'esquí, les sortides de muntanya i el piragüisme arriben a les 1.400 persones que en són sòcies.

Des de PEUSA han remarcat que "aquest és un impacte considerable, tenint en compte que al nucli de Sort on l'entitat té la seva seu central hi viuen 1.300 persones, que arriben a les 1.700 si s'hi afegeixen els pobles del voltant, mentre que la comarca del Pallars Sobirà en registra 7.000". Per la seva banda, el director general de PEUSA, Marcel Dorna, ha assegurat que l'aliança amb l'Associació Esportiva Pallars "marca un abans i un després en la vinculació de l'empresa energètica a la comarca". Així, ha assegurat que "el nostre compromís és ferm i per això ens vinculem amb projectes que contribueixen a crear riquesa humana al territori".

L'Associació programa una sèrie de cursos de muntanya, diverses disciplines d'esquí i el piragüisme, amb una aposta clara per l'esquí de muntanya i l'escalada, adreçats a usuaris des dels 4 anys fins a persones ja jubilades. Cada any, l'AEP federa gairebé 400 persones, "una xifra molt rellevant comparada amb altres centres de Catalunya", en paraules del seu president. Gràcies a la col·laboració amb empreses de la zona, l'Associació Esportiva Pallars ha pogut impulsar la secció d'esquí, ha afegit Pla.