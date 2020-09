Aturen fins dimecres la recerca de la parella desapareguda al Parc Nacional d'Aigüestortes

Els Bombers han anunciat que s'atura fins a aquest dimecres la recerca d'una parella de 27 anys al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. L'avís el va donar la família dels joves després de no tenir-ne notícies des del divendres 25, i no haver arribat a casa el dia 27, quan els esperaven. La recerca es fa al tram de la travessa Carros de Foc que va des del refugi de Colomers al poble d'Espot (Pallars Sobirà), punt on s'ha localitzat el vehicle dels joves. Aquest dimarts han participat en l'operatiu dos helicòpters, sis dotacions terrestres, una unitat canina i dos de suport dels Bombers, a més d'unitats de rescat de muntanya dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil i dels Pompiers d'Aran.

Dilluns, per poder acotar la zona de recerca, es va intentar reconstruir la ruta que els joves haurien seguit pels diferents refugis de muntanya de la zona. Així, es va acotar una àrea de 1.500 hectàrees entre Colomèrs, el darrer lloc on van ser vistos el 25 de setembre, i Espot, que és l'indret on la parella havia deixat el vehicle. Aquest dimarts, el desplegament s'ha ampliat i s'ha instal·lat un Centre de Control a l'heliport de Vielha per coordinar tots els recursos.

La zona de recerca, molt extensa, s'ha dividit en cinc sectors. Segons els Bombers, la neu dificulta les tasques de les dotacions terrestres i s'han incorporat eines de recerca habitualment utilitzades en allaus.