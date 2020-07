Auance eth projècte TransGarona tath bastiment d’un camin ciclable entre Tolosa e Aran

Aué a auut lòc, ena sedença deth Conselh Generau d’Aran, era amassada deth Comitat de Pilotatge deth projècte europèu “Transgarona”, presidida peth sindic d’Aran, Francés Boya, e eth conselhèr departamentau delegat de POCTEFA e president deth Comitat Departamentau de Torisme dera Haute-Garonne, Didier Cujives.

Ena amassada, ena qu’an estat presents tanben es conselhèrs generaus d’Aran, es conselhèrs departamentaus dera Haute-Garonne e es servicis tecnics d’andues institucions, s’an tractat er estat actuau deth projècte e es accions a desvolopar. Eth projècte Transgarona, impulsat peth Conselh Generau d’Aran e eth Conseil Départemental de la Haute-Garonne a trauès d’un programa Interreg POCTEFA, ei un projècte transfronterèr que traçarà un camin ciclable que connectarà era Val d’Aran damb eth centre-sud de França.

Segontes afirme eth sindic d’Aran “damb era creacion d’aguest rota ciclable non sonque s’amplie era aufèrta esportiva en nòste territòri senon que, ath delà, se cree un nau producte toristic e de mobilitat a nivèu internacionau” e hig que “eth projècte Transgarona contribuirà a facilitar ues politiques territoriaus de mobilitat sostenibla, espòrt saludable e activacion territoriau per miei dera valorizacion deth pròpri territòri”.

Era inversion en aguest projècte per part deth Conselh Generau d’Aran ei de 1,25 milions d’euròs, e eth Conseil Départemental de la Haute-Garonne invertirà 2,43 milions. Aguesta inversion vierà finançada ath 65% per part d’un hons FEDER. En aguesti moments, en çò que tanh ara actuacion deth govèrn aranés, dejà s’a adjudicat per 200.000 euròs era òbra deth prumèr tram (dera frontèra damb França enquiath pòble de Les damb 2’5 km de nau bastiment e profitant bèth tram d’un antic camin a pè) e es òbres començaràn en brèu. Eth totau deth recorrut serà d’aprupètz 200 km, entre Tolosa e era Val d’Aran.